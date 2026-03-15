Ecologistas en Acción alerta de riesgos geotécnicos en la ampliación del vertedero de El Campello

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) solicitada por FCC Medio Ambiente para ampliar en superficie el vertedero de residuos de El Campello.

El proyecto, como viene informando este diario, prevé construir un nuevo vaso de vertido que ocuparía cerca de 71.000 metros cuadrados adicionales, lo que elevaría la capacidad total del vertedero a más de cinco millones de metros cúbicos y permitiría prolongar su explotación.

No es la primera vez que los ecologistas se posicionan contra este proyecto, motivo por el cual tuvieron acceso a justicia gratuita por el contencioso presentado en 2025 .

La organización ecologista considera que la documentación presentada contiene "graves errores e irregularidades". Entre ellas, denuncia que el estudio de impacto ambiental presentado en el expediente es "prácticamente idéntico" al elaborado en 2021 para un proyecto diferente, con planos y datos "que no se corresponden con la ampliación ahora planteada".

Fuertes pendientes

Las alegaciones también alertan de riesgos geotécnicos y ambientales asociados al proyecto. Según Ecologistas en Acción, el nuevo vaso se ubicaría en un terreno con fuertes pendientes y materiales geológicos permeables, lo que "podría comprometer la estabilidad" del vertedero y aumentar el riesgo de filtraciones y contaminación de las aguas subterráneas.

Además, la organización denuncia que la balsa de lixiviados existente tendría una "capacidad insuficiente" para gestionar episodios de lluvias intensas, cada vez más frecuentes en el litoral mediterráneo, lo que podría provocar vertidos contaminantes.

Otro aspecto criticado es que el proyecto plantea retrasar la captación y tratamiento del biogás hasta el cierre del vertedero, cuya ampliación implicaría mantener durante 18 años un volumen anual de vertido muy elevado.

Todo ello, señalan, podría incumplir la normativa estatal que obliga a controlar las emisiones durante la fase de explotación, así como normativas europea y estatal que obliga a reducir el depósito de residuos en vertedero hasta situarlo por debajo del 10% en 2035.

Planes de gestión

Ecologistas en Acción también cuestiona la legalidad de la ampliación, al no estar contemplada en los planes de gestión de residuos vigentes, y denuncia la ausencia de documentación obligatoria, como el certificado de compatibilidad urbanística municipal o estudios actualizados sobre el impacto de los olores.

De hecho, la instalación ya ha generado numerosas quejas por olores entre los vecinos de urbanizaciones cercanas y del municipio de Aigües, además de la posición contraria de los partidos PSOE, Compromís, Per El Campello y Esquerra Unida-Podem en la corporación local.

Ante esta situación, Ecologistas en Acción solicita a la Generalitat que deniegue la ampliación del vertedero y revise el expediente para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y la protección del entorno y de la salud de la población.