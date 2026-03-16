Antifraude se pronuncia sobre el yacimiento del Juncaret en Mutxamel: no ha lugar a dudas

La Agencia Valenciana Antifraude ha archivado la investigación relacionada con el yacimiento del barranco del Juncaret en el término municipal de Mutxamel, que se abrió tras una denuncia vecinal por una presunta destrucción del patrimonio arqueológico.

Una empresa realizó movimientos de tierra en la partida de Borratxina, en el entorno de cauce, en una zona donde fue descubierto un yacimiento de la Edad del Bronce y donde está la Acequia de los Enamorados y estructuras vinculadas a la finca La Torreta.

Antifraude ha analizado la documentación técnica y los informes emitidos por las administraciones competentes sobre las actuaciones realizadas en el entorno y descarta daños al patrimonio, por lo que da carpetazo al asunto.

El PSOE había llevado ante el Síndic de Greuges los movimientos de tierra alegando que eran necesaria medidas de protección, pero el gobierno local insistió desde el primer momento en que se trataba de trabajos agrícolas en suelo rústico que no afectaban al yacimiento.

Los informes de los servicios técnicos de la Conselleria de Cultura han concluido que los yacimientos arqueológicos del barranco del Juncaret y Borratxina "no han sido alterados ni afectados" por los trabajos realizados, tal y como se constató tras la inspección realizada por la Dirección Territorial de Cultura de Alicante.

Colaboración

El alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, ha señalado que el archivo de la investigación confirma las conclusiones de los informes técnicos y el trabajo de documentación realizado, al tiempio que destaca la colaboración del Ayuntamiento "en todo momento".

Durante el procedimiento, el Consistorio ha remitido a los organismos competentes la documentación existente sobre el entorno afectado, así como distintos informes técnicos y estudios relacionados con elementos históricos del término municipal.

Entre la documentación revisada se encuentra la relativa a las obras de reorganización de la carretera y actuaciones urbanas ejecutadas a finales de la década de los 2000, entre los años 2007 y 2009, en las que quedaron reflejados distintos hallazgos patrimoniales producidos durante la ejecución de los trabajos.

Esta información ha salido a la luz tras el proceso de ordenación documental realizado recientemente, una vez que parte de los expedientes procedentes del área de Urbanismo han sido trasladados al Archivo Histórico Municipal para su clasificación y conservación.

El tranvía y la acequia

Durante esta revisión se localizaron informes y memorias de obra en los que se recogía la aparición de varios tramos de la Acequia Mayor en distintos puntos del municipio, así como su eliminación durante la ejecución de aquellas obras sin que conste la realización de estudio arqueológico previo.

Igualmente, en esa misma documentación se recogen referencias a la aparición de restos vinculados al antiguo tranvía Alicante-Mutxamel (1902-1963), que también fueron retirados durante aquellas actuaciones sin que existiera constancia de intervención arqueológica en ese momento.

Una vez ordenada y analizada esta documentación, el Ayuntamiento ha remitido toda la información a la Conselleria de Cultura para que tenga conocimiento oficial de estos hechos y pueda incorporarlos a los registros patrimoniales correspondientes, dejando constancia de la existencia de estos elementos de cara a futuras actuaciones.

La mejor manera de conservar el patrimonio es estudiarlo, catalogarlo y actuar con rigor técnico Rafael García Berenguer — Alcalde de Mutxamel

Toda la documentación localizada se custodia actualmente en el Archivo Municipal de Mutxamel y de su contenido se dio cuenta a toda la corporación en el pleno celebrado el pasado mes de febrero, en el que se informó del resultado del proceso de revisión documental y de la remisión de los informes a la administración autonómica.

García Berenguer ha señalado que estos trabajos responden a una línea de actuación orientada a documentar, ordenar y poner en valor el patrimonio histórico del municipio, de modo que cualquier elemento de interés "quede registrado y pueda ser tenido en cuenta en futuras actuaciones".

Protección

En este sentido, ha recordado que el Consistorio ha impulsado en los últimos años diferentes trabajos de investigación y recuperación patrimonial, así como la elaboración de documentación histórica y técnica sobre edificios, infraestructuras y enclaves de valor cultural, con el objetivo de incorporarlos a los instrumentos de protección y planificación municipal.

"Nuestro deber es documentar cualquier elemento de valor histórico que aparezca en el municipio y trasladar esa información a las administraciones competentes para que quede registrada y protegida. La mejor manera de conservar el patrimonio es estudiarlo, catalogarlo y actuar con rigor técnico", señala.

El Ayuntamiento continúa impulsando trabajos de investigación histórica y arqueológica sobre distintos enclaves del municipio, como la reciente presentación del estudio sobre la Casa y Torre de Ferraz, que ha permitido profundizar en el conocimiento de este conjunto histórico mediante metodología arqueológica y análisis documental, dentro de la línea municipal de estudio, catalogación y protección del patrimonio local.