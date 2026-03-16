Muere un conductor tras chocar su coche contra un semáforo en San Vicente
El accidente se produjo pasada la medianoche de este lunes en la calle Alicante
Un hombre de 51 años ha fallecido después de chocar su coche contra un semáforo de la calle Alicante en San Vicente del Raspeig, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
El CICU recibió el aviso del siniestro sobre las 00.20 horas de este lunes y movilizó una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) hasta el lugar de los hechos.
El equipo médico practicó al conductor del vehículo la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado, pero no hubo respuesta y se confirmó su fallecimiento.
En la Vega Baja
Por otro lado, el CICU ha informado también este lunes de la muerte de un hombre en otro accidente de tráfico en la provincia durante el fin de semana, en un choque entre una furgoneta y un tractor este viernes en el término municipal de San Miguel de Salinas.
El aviso se dio a las 19.40 horas en la CV-941, pero la unidad del Samu desplazada solo pudo confirmar el fallecimiento de la víctima.
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