Llegan los contenedores 5.0 a Sant Joan

Ha costado lo suyo, pero ya están aquí. El Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant ha procedido a la sustitución de los obsoletos contenedores de la fracción orgánica por otros de última generación, cuya principal característica es la de disponer de una apertura electrónica personalizada.

La Concejalía de Limpieza y Gestión de Residuos Sólidos Urbanos ha reemplazado de manera inicial 36 depósitos marrones, instalados en distintas áreas del municipio, tanto en el casco urbano como en zonas del extrarradio como en L’Alqueria o Nou Nazareth.

En las próximas semanas y meses, se implantarán en otras nuevas ubicaciones, hasta completar la cantidad de 199 puntos totales, tal y como contempla el nuevo pliego de limpieza, cuyo proceso de licitación sigue actualmente su curso.

Para poder utilizar estos contenedores se deberá disponer de una tarjeta que sustituirá a la llave física y que, desde hace unos días, está disponible en las dependencias municipales. Concretamente, dicha tarjeta se puede recoger en el área de Medio Ambiente en horario de 8 a 14 horas de lunes a viernes.

El alcalde prueba un contenedor ante la mirada del edil de Limpieza / INFORMACIÓN

Además, se ha establecido horarios por la tarde, para facilitar a recogida, como son el lunes 16 y martes 17 de marzo, de 16 a 19:00 horas, en la plaza de España, y el miércoles 18 de marzo, de 17:30 a 20:00 horas, en el Ecoparque móvil, instalado en la Plaza de la Constitución

Actualmente, se han solicitado o repartido ya más de cuatrocientas tarjetas electrónicas, además de varias entregas realizadas a algunos de los grandes productores de la localidad (como residencias de personas mayores o centros educativos). Más adelante se dispondrá también, como medio alternativo a la tarjeta, de una app que permitirá abrir los contenedores desde los dispositivos móviles.

A cualquier hora del día

Los depósitos ya están totalmente operativos y este tipo de reciclaje, la orgánica, a diferencia de otras como la fracción resto (contenedor gris) o fracción vidrio (contenedor verde) no está sujeta a un horario concreto, permitiendo a los usuarios que lo deseen realizar el depósito en los contenedores en cualquier momento.

Junto con la tarjeta personalizada, se entrega también un cubo y un paquete de bolsas compostables para facilitar la labor de la separación en los propios domicilios de los usuarios, así como su posterior traslado al contenedor.

Edil del equipo de gobierno del PP, con las bolsas de compostaje y las tarjetas electrónicas / INFORMACIÓN

El software de gestión y dispositivos de identificación de usuarios únicamente permite la apertura de la tapa por los usuarios que utilicen la tarjeta de identificación y estén convenientemente identificados con permiso de apertura.

Asimismo, incluye una pantalla retro iluminada de interfaz con el usuario y sistemas ópticos al menos de dos colores y auditivos para tener un feedback con el usuario para garantizar el diseño universal, así como un GPS para saber la ubicación real de los contenedores.

Por otra parte, se identifica las personas mediante tarjetas magnéticas e inteligentes con parámetros cifrados y/o a través de una aplicación, que deberá ser efectiva al menos desde dos metros de distancia al contenedor, para que pueda ser utilizada en una isla de contenedores entera.

Sensor de temperatura

Incluyen también un sensor de temperatura para la detección de posibles incendios y un lector/programador de tarjetas, debidamente equipado del software y hardware complementario necesarios para su correcto uso.

Aunque el nuevo contrato de limpieza y residuos urbanos está todavía pendiente de adjudicación, el gobierno local del PP adquirió estos contenedores nuevos, cubos aireados, bolsas compostables, dispositivos electrónicos y software gracias a una subvención procedente de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Esta iniciativa ha permitido sacar esta fracción, la orgánica, del pliego en licitación, con lo que ya está en la calle el nuevo sistema de recogida de biorresiduos sin necesidad de esperar a la adjudicación, que se materializará las próximas semanas.