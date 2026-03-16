Tráfico en Alicante hoy: accidente en la N-332 en Sant Joan y retenciones en la A-70 con 35 incidencias activas

La provincia de Alicante registra este lunes 16 de marzo por la tarde 35 incidencias en 16 carreteras, según la última actualización del parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 17:50 horas. La situación más delicada a esta hora se concentra en la N-332 en Sant Joan d’Alacant, donde se ha notificado un accidente, y en la A-70 a la altura de Fontcalent, donde hay retenciones en sentido Valencia.

El aviso más reciente corresponde a la N-332 en Sant Joan d’Alacant, en el kilómetro 114,693, donde desde las 17:32 horas figura un obstáculo fijo por accidente en sentido creciente de la kilometración.

A esa incidencia se suma la retención en la A-70 en Fontcalent, donde desde las 17:28 horas se registra circulación irregular entre los kilómetros 21,5 y 20, en sentido decreciente hacia Valencia. En esa misma vía aparece además otro obstáculo fijo en el kilómetro 20,83, comunicado a las 15:42 horas.

La tarde deja también otros accidentes activos en la provincia. En la N-332 en Gata de Gorgos hay un obstáculo fijo por accidente desde las 15:27 horas, mientras que en la CV-765 en l’Alfàs del Pi figura otro siniestro desde las 14:32 horas. A ellos se añade la incidencia arrastrada desde la noche del domingo en la CV-84 en Carrús, también por accidente.

Otro de los puntos con problemas sigue siendo la N-332 en Torrevieja, donde desde las 12:35 horas hay retenciones entre los kilómetros 54 y 58 en ambos sentidos.

El parte recoge además numerosos obstáculos fijos en otras carreteras, como la CV-740 en Teulada, la A-7 en El Moralet, la CV-905 en La Mata, la N-332 en Benidorm, la A-7 en Altabix, la A-7 en Ibi, la CV-798 en Castalla o la N-332 en Santa Faz.

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A todo ello se suman varias afecciones por obras. Sigue el corte total de la CV-715 entre Parcent y Tàrbena, una de las incidencias más graves de la red provincial, así como el corte total en la AP-7 entre Agost y La Alcoraya. También continúan los trabajos en la N-340 en Redován, en la A-77a en Fontcalent, en el túnel de la AP-7 entre l’Olla y Calp, en la CV-70 en Benasau, en la CV-700 en Planes y en la salida de la A-7 en El Realengo, que sigue cerrada.