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Las becas al transporte que da Xixona tras la supresión del bus para estudiantes

Los alumnos pueden solicitar las ayudas hasta el 7 de abril y se suman a otras iniciativas

Autobús de La Nueva Alcoyana

Autobús de La Nueva Alcoyana / INFORMACIÓN

L. Gil López

L. Gil López

El Ayuntamiento de Xixona ha abierto el plazo para solicitar las ayudas al transporte destinadas a estudiantes que cursan estudios fuera del municipio, una convocatoria que este año incrementa su cuantía en un 50 % respecto a ejercicios anteriores.

Las becas están dirigidas a estudiantes universitarios, de másteres oficiales, programas Erasmus o ciclos formativos de grado medio y superior cuyos estudios no se imparten en Xixona. Están dotadas con 300 euros por persona y podrán solicitarse hasta el 7 de abril.

Con esta medida, el Ayuntamiento busca contribuir a aliviar los gastos derivados del transporte y facilitar el acceso a la formación superior de los jóvenes del municipio.

Supresión del bus

Como ha venido informando este diario, el Consell suprimió este curso 2025-2026 el autobús especial que ha llevado durante más de diez años a estudiantes de Xixona a centros de FP de Alicante y San Vicente, así como a la UA.

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio comunicó una semana antes del inicio del curso educativo que suprimía este servicio específico para alumnos que funcionaba durante el periodo lectivo, sin dar explicaciones y sin previo aviso.El consistorio turronero recogió más de 1.500 firmas para reclamar la recuperación del servicio en una población de unos 7.000 habitantes, pero la conselleria no dio su brazo a torcer.

No renunciar a los estudios

La concejala de Juventud, Ainhoa López Narbón, ha animado a los estudiantes a informarse sobre la convocatoria y solicitar la ayuda. "No queremos que ningún joven de Xixona tenga que renunciar a estudiar fuera por motivos económicos", ha señalado.

Además de estas becas de transporte, la concejalía de Juventud ha impulsado otras iniciativas dirigidas a facilitar la movilidad y la autonomía de los jóvenes del municipio. Entre ellas destaca el cheque de 100 euros destinado a las chicas y chicos empadronados en Xixona que cumplen 18 años durante este año 2026, una ayuda pensada para contribuir a los gastos de obtención del carné de conducir.

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Este cheque puede destinarse tanto a clases teóricas como prácticas y deberá utilizarse en autoescuelas del municipio, porque tiene un doble objetivo, el de apoyar a los jóvenes en el inicio de esta etapa de mayor autonomía y, al mismo tiempo, favorecer la actividad del tejido económico local.

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