Obras de emergencia en el edificio centenario del Pantanet de Mutxamel: la situación es grave

Un paso más para la protección del ingente patrimonio de Mutxamel. El Ayuntamiento ha iniciado obras de emergencia en el edificio histórico de El Pantanet tras detectar un agravamiento de su estado estructural después de los últimos temporales.

El inmueble, cuyo uso municipal quedó garantizado en 2024 mediante un contrato de comodato (préstamo de uso) con el Sindicato de Regantes de la Huerta de Alicante, ya contaba con un proyecto técnico redactado. Sin embargo, las lluvias y fuertes rachas de viento de las últimas semanas, con tren de borrascas incluido, aceleraron el deterioro, lo que ha obligado a actuar con urgencia.

La intervención se centra en la consolidación estructural y la estanqueidad del inmueble, con trabajos de refuerzo del forjado intermedio, consolidación de la cubierta, reposición y sellado de ventanas, reparación de grietas y aplicación de revestimientos para evitar filtraciones.

El presupuesto inicial del proyecto ascendía a 276.000 euros, pero el empeoramiento del estado del centenario edificio ha elevado la inversión estimada para esta fase de emergencia hasta 360.000 euros, financiados con cargo al remanente de tesorería municipal.

El concejal de Urbanismo y Obras Públicas, Vicente Gomis, destaca que la ventaja es que el Ayuntamiento ya disponía de un proyecto redactado, "lo que nos va a permitir actuar con mayor rapidez y rigor técnico para asegurar la estructura del edificio".

Fase de emergencia

Una vez completada la fase de emergencia en El Pantanet, el Ayuntamiento licitará ya un nuevo contrato para culminar la rehabilitación integral del edificio y poner en valor este espacio histórico.

El conjunto, ubicado en la entrada norte del municipio, constituye un hito paisajístico, hidráulico y visual en el que se aprecian los colores ocres y rojos típicos de las casas tradicionales. Actualmente, es el único conjunto tradicional de riego de la huerta alicantina que continúa funcionando, con una triple misión: recoger las aguas provenientes del embalse de Tibi, las tratadas en la depuradora comarcal de Orgegia y las provenientes de la instalación de l’Alacanti-Nord, que son empleadas para el riego.

El Pantanet de Mutxamel, en obras / INFORMACIÓN

El embalse se construyó en el año 1842 para poder aprovechar mejor el agua de las avenidas y se bautizó como el Pantanet, por comparación con el Pantano de Tibi, del cual también puede recibir los caudales actualmente.

El edificio, que se levantó en 1881, es de planta rectangular con dos grandes balsas con dos grandes balsas conectadas con otra adosada a la fachada meridional mediante unos arcos. La balsa que conecta estas dos, mediante unos arcos de sillería situados bajo el edificio, acumula el agua de riego, haciendo función de repartir los caudales a las acequias.

Catálogo de protecciones

El Pantanet es uno de los 107 elementos incluidos en el catálogo de protecciones del municipio que está pendiente de aprobación por parte de la Conselleria de Cultura. Incluye azudes, caminos, ermitas, torres, acequias o fincas, tanto Bienes de Interés Cultural (BIC) como Bienes de Relevancia Local (BRL) y los que no están inventariados.

El objetivo primordial no es otro que el de determinar los elementos territoriales, espacios o bienes inmuebles que por sus especiales valores requieren de un régimen de conservación y protección específico.

Además, el consistorio trabaja en otros proyectos de recuperación patrimonial como L’Hort de Ferraz, para el que se solicitará financiación a través del programa estatal del 2% Cultural.

El alcalde, Rafael García Berenguer, subraya que el objetivo del equipo de gobierno del PP es desbloquear proyectos "necesarios" para el municipio cumpliendo todos los trámites administrativos y garantizando que las inversiones públicas "se realicen con seguridad y planificación".