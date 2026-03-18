El Almendro, Teclo y otras antiguas fábricas de turrón del casco urbano: Xixona tiene una idea de qué hacer con ellas

De símbolos del turrón a viviendas. Xixona abre la puerta a reconvertir antiguas fábricas de turrón que están enclavadas en el casco urbano en pisos, una iniciativa que ayudará a paliar los problemas de emergencia habitacional.

Entre las empresas se encuentran las que están en el recuerdo de miles de personas, que han saboreado los dulces que allí se elaboraban: desde Teclo hasta Antiu Xixona pasando por El Almendro o la Onza de Oro.

La industria del turrón surgió en los bajos de las casas del pueblo y, conforme iban creciendo la producción y la industrialización, se convierten en fábricas, que están enclavadas en el casco urbano.

El Plan General, que es del año 1987, ya fijaba que estas fábricas eran incompatibles con la vida diaria, con los grandes camiones y el tráfico, explica la alcaldesa, Isabel López. Por ello, el Ayuntamiento tomó en su día la decisión de ayudar a las industrias a salir del centro del pueblo y se desarrollaron los polígonos. Además, se facilitó que el suelo pasara de ser industrial a residencial.

Símbolos del sector El derribo de la fábrica de El Almendro en 2012 puso fin a una historia de más de 100 años. En 1883 se fundó la primera fábrica y en 1905 nació la marca El Almendro, emblema del sector turronero. Con la crisis de los años 90 vio como la marca era adquirida en 1992 por la multinacional Kraft Jacobs Suchard a la familia fundadora, Monerris Planelles. En 1996 Delaviuda adquiría El Almendro, llevándose durante cuatro años la producción a Toledo. En 2000 la producción volvió a Xixona hasta principios de 2006, donde tras la Navidad El Almendro se marchó para no volver nunca más.

De este modo, hay en el casco urbano grandes espacios que están ocupados por las antiguas turroneras, como El Almendro, que se derribó en el año 2012, o Antiu Xixona, que es un solar, pero también la antigua Teclo o la Onza de Oro.

Planes de futuro

En esos solares y antiguas fábricas se podía construir desde hace tiempo, pero no se había movido nada... hasta ahora. "Varios propietarios se han reunido con el gobierno local para explicarnos qué planes tienen", asegura la regidora socialista.

Antigua fábrica de la Onza de Oro, en la céntrica calle del Vall / INFORMACIÓN

Por su parte, la edil de Urbanismo, Tere Carbonell, indica que los dueños "están interesados en construir viviendas". Para ello, dado que son unidades de actuación, primero hay que hacer un estudio antes de su aprobación.

Aumento de población

Xixona ha experimentado en los últimos años un aumento de población, la mayoría procedente de otros municipios de la comarca en los que el precio de las viviendas se ha disparado y no pueden hacer frente ni a la compra ni al alquiler.

No es solo en la capital, también San Vicente o Sant Joan se han puesto por las nubes ante la elevada demanda, de modo que parejas jóvenes o familias buscan refugios en pequeñas localidades como Xixona, Agost o Ibi. Con esta iniciativa de los propietarios, se abre una puerta para, en un futuro, acceder a viviendas en lo que antes eran turroneras.