La calle de la discordia en la Coveta Fumà de El Campello

Hasta ocho minutos más de trayecto en coche para llegar a casa al no ser una calle de doble sentido. Es lo que les ocurre a vecinos de la zona de Covetá Fumà de El Campello desde que hace tres años una serie de calles pasaron a ser de un único sentido de circulación.

Al llegar a la zona sur de Coveta, no pueden subir directamente por el pequeño tramo de la calle Aranjuez y llegar hasta las de Holanda y Girona, "con lo que estamos obligados a dar un rodeo de entre cinco y ocho minutos con el coche", explican.

Por ello, han presentado por registro escritos al Ayuntamiento en los que reclaman que busque la viabilidad para que Aranjuez y los dos pequeños tramos que unen los otros dos viales sean de doble sentido.

Plano de calles de la zona sur de la Coveta Fumá en el que se resalta en rojo los tramos que solicitan que cambien a doble sentido / INFORMACIÓN

Con estas pequeñas modificaciones, recalcan, habría una "importante disminución" en los desplazamientos en el entorno de Coveta y supondría "una mejora importante" en su vida diaria.

Informe policial

La Policía Local, por su parte, emitió un informe en el que deja claro que resulta inviable hacer de doble sentido la calle Aranjuez por cuestiones de seguridad. "La gravedad y peligrosidad es mayor, pues se trata de una curva a derechas, sin ningún tipo de visibilidad en su inicio, sobre los vehículos que se aproximan en sentido contrario", señala.

Además, el documento recoge que el cuerpo policial se ha reunido con vecinos de la zona, quienes les han trasladado que en algunos puntos es "del todo inviable" el paso simultáneo de dos vehículos en ambos sentidos de circulación.

A esto responden los residentes afectados que, la única asociación de vecinos de la zona que está registrada, Amecove, "nunca" ha estado de acuerdo con que la calle Aranjuez sea de un único sentido.