El Campello organiza visitas guiadas a la Torre de la Illeta y al yacimiento arqueológico en Semana Santa: qué días y cómo apuntarse

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de El Campello organiza para Semana Santa visitas guiadas a unas de las zonas más icónicas del municipio: la Torre de la Illeta y al yacimiento arqueológico de ‘La Illeta dels Banyets’, por cortesía del Museo Arqueológico Provincial de la Diputación de Alicante.

Las visitas se llevarán a cabo el sábado 4 de abril a las 10.00 horas (en castellano y francés) y el domingo 5 de abril en castellano e inglés a la misma hora. El punto de encuentro será a los pies de la Torre de La Illeta, cuya visita tiene una duración de 30 minutos. La visita al yacimiento, que cuesta un euro por persona que tendrá que pagarse el mismo día de la visita en taquilla, dura unos 50 minutos.

Vista aérea del yacimiento de La Illeta de El Campello. / INFORMACIÓN

En cuanto a la accesibilidad, el ayuntamiento informa que la accesibilidad es “parcial”, ya que hay caminos de grava y la torre tiene escaleras. Como recomendaciones generales es llevar agua, calzado cómodo y aplicarse protector solar.

En qué consiste la visita

Durante la ruta se conocerán los monumentos que conforman el entorno de La Illeta. En La Torre de la Illeta se hablará sobre su historia y orígenes, así como de la función que desempeñó. Se paseará por el paseo “Voramar de les Escultures”, una ruta medioambiental acompañada de esculturas de Vicente Ferrero. En la visita al yacimiento arqueológico "La Illeta dels Banyetes”, los visitantes se adentrarán en la Prehistoria, época íbera y romana.

Imagen nocturna de la Torre de La Illeta iluminada / INFORMACIÓN

El aforo es limitado, y se requiere reserva previa. La confirmación será por riguroso orden de solicitud en la web elcampelloturismo.com, a través de este formulario de inscripción, indicando nombre, fecha de la visita, idioma deseado, teléfono y número de personas, especificando edades de los menores.

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Por último, se informa que no hay uso de baños, que el recorrido es lineal, evitando aglomeraciones y las paradas en espacios abiertos. Igualmente, se indica que no se entregará material ni se aceptarán propinas.