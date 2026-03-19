El Campello tiene pregonero de la Semana Santa y es un conocido salesiano

El Campello dará la bienvenida a su Semana Santa el próximo domingo con el tradicional pregón inaugural, que se celebrará a las 12 horas en la ermita de la Virgen del Carmen.

El acto contará este año con la intervención del sacerdote Antonio Zaragoza, actual director del colegio Salesianos de El Campello y de la Casa Salesiana del municipio, quien será el encargado de pronunciar el discurso que marcará el inicio oficial de las celebraciones. Como antesala, se celebrará una tamborrada, aportando solemnidad y ambiente al evento.

Ordenado sacerdote el 30 de mayo de 1987, Zaragoza cuenta con una amplia trayectoria pastoral y educativa. Ha desempeñado su labor como coordinador de pastoral y profesor de Humanidades en distintas localidades como Cuenca, Valencia, La Almunia de Doña Godina, Cartagena, Ibi, Alicante, Elche y El Campello. Además, ha dirigido diversas casas salesianas durante los últimos 29 años, incluyendo las de Ibi, Valencia, Alicante, Elche y, actualmente, la del municipio campellero. El acto estará presentado por José Tomás Moñinos, quien además dirigirá un concierto de música sacra que contribuirá a realzar la ceremonia.

Programación

La programación, organizada por la parroquia de Santa Teresa junto a la concejalía de Fiestas y Tradiciones, continuará con diversos actos litúrgicos hasta el Domingo de Ramos, 29 de marzo, jornada en la que tendrá lugar la tradicional bendición de ramos en la Plaza del Ayuntamiento, seguida de la procesión de la Palma hasta la Plaza de la Iglesia, donde se celebrará una misa especial.

El Miércoles Santo se oficiará a las 19 horas la conocida como Misa del Perdón. Un día después, el Jueves Santo, los actos litúrgicos darán paso por la noche, a partir de las 22 horas, a la Procesión del Silencio, que recorrerá distintas calles del casco urbano.

Un momento de la Semana Santa de El Campello. / INFORMACIÓN

El Viernes Santo será una de las jornadas más destacadas. A las 8 horas, tras el rezo del rosario, se celebrará un Vía Crucis desde la Ermita de la Virgen del Carmen hasta la parroquia de Santa Teresa. Ya por la tarde, a las 20 horas, tendrá lugar la Procesión del Santo Entierro, considerada la más multitudinaria y emblemática del municipio.

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Los actos religiosos continuarán los días 5, 6, 7 y 13 de abril en los distintos templos de El Campello, completando así una programación marcada por la tradición, la devoción y la participación vecinal.