El jeroglífico del tablero político de El Campello: para volverse tarumba al ir a votar

Queda poco más de un año para las elecciones municipales, pero en El Campello ya empiezan los movimientos. Y es que se trata de un municipio que no falla: cada vez que tiene que ir a las urnas en clave local, el número de partidos que se presenta supera, con creces, la media de la mayoría de localidades de la provincia.

Las cifras no engañan: en 2011 fueron seis grupos municipales quienes lograron representación en el Ayuntamiento; en 2015 lo consiguieron siete; en 2019 fue el récord, con ocho partidos; y en las últimas se volvió a seis.

PP, PSOE, Compromís y EU han obtenido siempre concejales desde 2011, mientras que Ciudadanos aguantó ocho años hasta que se desintegró y Vox se ha hecho fuerte desde 2019. Pero más allá de los que conocemos, hay toda una amalgama de partidos locales que, como el ciclo vital de los seres vivos, nacen, crecen, se reproducen y acaban desapareciendo.

Ha sido el caso de Decido, de Centro Moderado, de Partido del Campello y de Red. Todos tienen en común que son flor de un día, no han sido capaces de tener representación dos legislaturas seguidas.

El último hasta ahora es Per El Campello, partido independiente que nació en 2023 y que logró dos concejales, Paco Toni Palomares y Ángela Lloret. Decimos hasta ahora porque se ha presentado uno nuevo, que ya está inscrito en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior.

Proyecto transversal

Se trata de Todos Somos El Campello (¡TSC!), una formación con un proyecto "transversal que irrumpe para devolver el protagonismo a la ciudadanía y la transparencia" al Ayuntamiento de El Campello. La puesta de largo ha sido este sábado en la sala Ramón Llull de la biblioteca en un encuentro abierto a la ciudadanía.

Logotipo de Todos Somos El Campello / INFORMACIÓN

Y como eran pocos, queda por saber cuándo dará el mismo paso una asociación ciudadana, Units El Campello, constituida hace un año por el exportavoz del PSOE, Vicent Vaello, que se fue del partido antes de que lo echaran y que está como edil no adscrito.

Units El Campello, cuyo presidente es Vaello y la secretaria es Lupe Vidal, la también exsocialista y también concejal no adscrita, está celebrando desde entonces charlas y coloquios con los que se proyecta ante la ciudadanía con temáticas sobre medio ambiente y patrimonio.

Así pues, para las elecciones municipales de 2027 los vecinos se pueden encontrar una mesa con las siguientes papeletas: PP, PSOE, Vox, Compromís, EU-Podem (si es que van juntos), Per El Campello, Todos Somos El Campello y, si se decide, Units El Campello. Todo un jeroglífico.

Logotipo de Units El Campello / INFORMACIÓN

Todos Somos El Campello se define como un grupo vecinal "harto de la desidia política y la falta de transparencia institucional, que ha decidido pasar a la acción". Está impulsado por miembros de la Asociación Vecinal Campellera, lo que ha generado un cisma en el colectivo, ya que hay integrantes que rechazaban que se diera el paso a la política y han decidido marcharse.

Las siglas no importan

Sostiene el nuevo partido que su principal seña de identidad es la "apuesta por la pluralidad" y en sus filas tienen cabida personas de cualquier ideología, religión, lugar de nacimiento, residencia o nacionalidad "porque lo que nos une es la voluntad de cambiar las cosas, no las siglas de un partido".

A preguntas de INFORMACIÓN sobre quién encabezará la lista a las elecciones municipales de 2027, señala que en estos momentos "no se trata ni se habla de candidatos, ni de programa electoral, ni de ideologías trasnochadas".

Logotipo de Per El Campello / INFORMACIÓN

¡TSC! recalca que la decisión queda para más adelante y que esa es "una gran diferencia con respecto a lo que hacen otras formaciones, que nacen bajo hiperliderazgos personalistas y dependientes de consignas ideológicas".

En este maremágnum de partidos de El Campello, todavía se complica más la situación precisamente por el nombre elegido. Estaba Per El Campello, ahora Todos Somos El Campello y todo apunta a que Units El Campello.

¿Coincidencia? ¿Confusión?

¿Exceso de El Campello? ¿Confusión? Para la recién creada formación, "para nada" porque no se trata "de siglas ni de logos, se trata de contenido, de propuestas y de formas de ejercer la política, la gestión pública y la relación de los vecinos con los vecinos".

El caso es que la izquierda, ya de por sí fragmentada, verá cómo, una vez más, deberá repartirse el pastel y la sangría de votos resultar un mazazo para sus aspiraciones. Mientras, PP y Vox salen como grandes beneficiados de esta última irrupción política.

Aunque Per El Campello nunca se ha postulado de izquierdas o de derechas, sino como independiente, en los plenos municipales son mayoría las ocasiones en las que vota en contra de las propuestas del gobierno local del PP, que se apoya en la ultraderecha.