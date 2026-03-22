¿Qué oportunidades ofrece la FP? El CIPFP Canastell te lo explica en sus Jornadas de Puertas Abiertas

Las jornadas de puertas abiertas en el CIPFP Canastell de San Vicente del Raspeig representan un pilar estratégico para la orientación académica y profesional, valor fundamental del centro que busca asegurar que cada estudiante encuentre el camino hacia su éxito futuro. Al abrir sus puertas, el centro permite que el futuro alumnado y sus familias comprendan que la formación profesional no es solo una vía hacia un empleo, sino una preparación para la vida en una sociedad diversa y en constante cambio.

La orientación como base del éxito profesional

El éxito de un estudiante comienza con una decisión informada. El CIPFP Canastell, como centro de referencia de la comarca de l’Alacantí (Orienta FP), utiliza estas jornadas para que los futuros estudiantes puedan:

Tomar mejores decisiones sobre sus itinerarios formativos o profesionales.

sobre sus itinerarios formativos o profesionales. Conocer los perfiles profesionales y sus características con una clara orientación hacia el empleo.

y sus características con una clara orientación hacia el empleo. Descubrir las posibilidades de transición entre etapas educativas, incluyendo el acceso a la universidad desde los ciclos de Grado Superior.

Aula-Taller LG instalaciones de climatización / .

Se dispone de una oficia de orientación profesional que no solo está disponible para el alumnado actual, sino para cualquier persona que necesite asesoramiento sobre itinerarios formativos, perfiles profesionales, salidas laborales o el procedimiento de acreditación de competencias por experiencia laboral

Una oferta formativa integral y comprometida con la inclusión

La oferta académica del Canastell destaca por su amplitud, abarcando 30 ciclos entre grado básico, medio y superior (Grado D) de siete familias profesionales esenciales: Instalación y Mantenimiento, Electricidad y Electrónica, Sanidad, Hostelería y Turismo, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Seguridad y Medio Ambiente, y Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Además, se cuenta con tres Programas Formativos de Cualificación Básica Adaptados (PFCB), dirigidos a jóvenes con discapacidad intelectual leve, ofreciendo una formación técnica oficial y práctica adaptada a sus capacidades para mejorar su autonomía e inserción laboral.

Un ejemplo de alguno de los ciclos formativos de los que dispone el CIPFP Canastell con alta demanda laboral son fontanería y calefacción, sanidad ambiental aplicada, servicios de restauración, mecatrónica industrial, automatización y robótica industrial, atención a personas en situación de dependencia, imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, carrocería, etc.

Gastro Aula / .

Dentro del nuevo modelo de FP, además de los ciclos formativos Grado D, en el CIPFP Canastell se imparten 2 cursos de especialización (Grado E) de la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos y 3 Certificados profesionales (Grado C): Servicios en restaurante, Servicio de Vinos y Mantenimiento de elementos no estructurales de carrocería.

Dentro de toda esta oferta formativa, se dispone de ciclos con modalidad presencial, semipresencial y bilingües.

Vivir la realidad del centro: instalaciones y metodología

Con la visita al CIPFP CANASTELL se pueden conocer sus instalaciones técnicamente avanzadas y talleres equipados con tecnología de última generación. El modelo educativo del Canastell sitúa al estudiante en el centro del aprendizaje, utilizando metodologías activas, retos reales y trabajo colaborativo que fomentan la autonomía y la iniciativa con un fuerte componente práctico y una vinculación directa con el entorno productivo.

Proyectos de innovación / .

A través de las jornadas, las personas interesadas pueden visualizar cómo programas de innovación educativa como Innovatec acercan la realidad laboral al aula, familiarizando al alumnado con las tecnologías que encontrarán en sus futuros puestos de trabajo.

Proyectos que impulsan el futuro

La orientación recibida durante las jornadas de puertas abiertas también pone en valor oportunidades únicas que ofrece el centro para potenciar la carrera de su estudiantado:

Erasmus+: La posibilidad de realizar prácticas en el extranjero para adquirir competencias interculturales y autonomía.

Emprendimiento : Programas como Emprén y el Proyecto Llança’t , que ofrecen un espacio de incubación y mentoría para transformar ideas en proyectos empresariales sólidos.

Programas como y el , que ofrecen un espacio de incubación y mentoría para transformar ideas en proyectos empresariales sólidos. Skills : La participación en competiciones de excelencia que visibilizan el talento y la superación personal, siendo el CIPFP Canastell referencia gracias al amplio medallero conseguid, donde algunos de nuestros alumnos/as han representado a la Comunidad Valenciana en las SpainSkills y a España en el WorldSkills y Euroskills .

La participación en que visibilizan el talento y la superación personal, siendo el CIPFP Canastell referencia gracias al amplio medallero conseguid, donde algunos de nuestros alumnos/as han representado a la Comunidad Valenciana en las . Proyectos de innovación :el centro dispone de un enfoque de colaboración con entidades públicas y privadas, así como participación en proyectos europeos y redes internacionales que refuerzan el compromiso con una FP de calidad, inclusiva y adaptada a los retos actuales y futuros, siendo reconocida su trayectoria e implicación con la innovación con el Premio Nacional Alianza STEAM por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Cita con el futuro

Para mejorar la orientación del alumnado y garantizar que su elección sea el primer paso hacia una trayectoria brillante, el CIPFP Canastell celebrará sus próximas Jornadas de Puertas Abiertas los días 27/03/2026 y 15/05/2026, en horario de 16:30 a 19:00 horas. Esta es la oportunidad ideal para que cualquier persona interesada reciba el asesoramiento personalizado de la Oficina de Orientación Profesional y descubra por qué el futuro empieza en el Canastell.