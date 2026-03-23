El PP descarta las propuestas para rebajar el tasazo de la basura de El Campello

Carpetazo a las alegaciones de la tasa de recogida de residuos urbanos de El Campello. El gobierno local del PP lleva al pleno de este jueves rechazar las propuestas de Esquerra Unida-Podem y aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza.

El conocido como tasazo de la basura, aplicado desde 2025, ha supuesto un incremento del recibo, que ha pasado de los 60 euros fijos por unidad de vivienda a una división del municipio en 14 zonas. De este modo, el tributo va desde los 60,85 euros en Bonny, esto es, una residual subida de 85 céntimos, a los 143,95 euros en el casco urbano, es decir, un incremento de 83,95 euros.

En el litoral de Muchavista, con el precio de la vivienda por las nubes y un nivel adquisitivo mayor, el recibo de la basura pasa a ser de 88,01 euros, mientras que en Els Banyets la cifra se dispara a los 119,37 euros.

El PP introdujo cambios en la ordenanza para que se pueda aplicar una bonificación del 50 % del recibo a personas o familias en riesgo de exclusión social y abrió un periodo de alegaciones.

Mapa de El Campello con las zonas tarifarias / INFORMACIÓN

De los partidos, asociaciones o particulares de El Campello, únicamente EU-Podem ha presentado propuestas, cuatro en concreto: eliminación de las zonas tarifarias, bonificación por el uso del contenedor marrón y por utilizar el ecoparque y la exención total atendiendo a criterios de capacidad económica. Las cuatro han sido desestimadas.

El portavoz, Pedro Mario Pardo, en la línea argumental de la coalición en otros municipios de la comarca, lamenta que el gobierno local mantenga un sistema de cobro por "zonas" que considera "totalmente injusto" en lugar de aplicar el principio de que "quien más contamina, más paga".

Valor de la vivienda

La formación proponía que el recibo se calculara de forma individual por vivienda, teniendo en cuenta tanto el valor de la vivienda como el número de personas que viven en ella, para que el esfuerzo económico fuera proporcional a la realidad de cada hogar.

También pedía una rebaja del 20% en el recibo para quienes separan la materia orgánica y descuentos anuales por utilizar el punto limpio. Pero se ha encontrado conque el Ayuntamiento reconoce que no dispone de un sistema de control, ya que los contenedores inteligentes todavía no están en uso en el municipio.

Por último, el PP también ha dicho "no" a la exención total de la tasa para las familias en riesgo de exclusión atendidas por los Servicios Sociales. "En lugar de ayudar al 100% a quienes peor lo pasan, se limitan a proponer una pequeña bonificación con requisitos de propiedad tan estrictos que dejarán fuera a muchas personas necesitadas", lamenta.