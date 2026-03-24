Aigües sigue su lucha: "No a la ampliación del vertedero de El Campello"

Aigües mantiene la movilización contra la ampliación en superficie del vertedero de El Campello, que está situado a menos de dos kilómetros del pequeño pueblo de L'Alacantí.

La última iniciativa ha sido un coloquio informativo, celebrado en la Casa de Cultura, en el que vecinos y vecinas del municipio, junto a numerosos asistentes llegados desde El Campello, han expresado de forma clara su rechazo a este proyecto.

El alcalde de Aigües, Emilio Solbes, y el concejal de Medio Ambiente, Fernando Mazón, han trasladado información "rigurosa y accesible" a la ciudadanía sobre la situación actual de la planta de basuras.

Como ponentes han participado Carlos Arribas, representante de Ecologistas en Acción en materia de residuos, y Raúl Ruiz, diputado provincial y experto en medio ambiente, quienes expusieron los datos técnicos, el estado del procedimiento administrativo y las posibles consecuencias de la ampliación.

Un momento del coloquio / INFORMACIÓN

El coloquio contó, además, con la presencia de distintas asociaciones vecinales y representantes institucionales de los grupos municipales de El Campello, así como diputados provinciales y la diputada del PSOE en las Cortes Valencianas Charo Navarro.

Preocupación

La asistencia pone de manifiesto la preocupación existente en torno a este asunto. Durante el turno de intervenciones, los vecinos trasladaron sus inquietudes y expresaron de forma mayoritaria su oposición a la ampliación del vertedero.

El alcalde de Aigües se dirige a los asistentes / INFORMACIÓN

El alcalde valora positivamente el desarrollo de la jornada y subraya que "la gente se ha ido con información, que era el objetivo principal, y además ha dicho alto y claro que no quiere la ampliación del vertedero".

Asimismo, añade que ahora es el turno de los políticos: "Nos corresponde a nosotros trasladar este mensaje con claridad y firmeza. Vamos a defender nuestro pueblo porque plantear un macrovertedero a 1,8 kilómetros de un municipio es jugar con su futuro".

El Ayuntamiento de Aigües reafirma con esta iniciativa su compromiso de seguir defendiendo los intereses del municipio y de su ciudadanía ante cualquier actuación "que pueda afectar a su entorno y calidad de vida".

Moción

En el último pleno de Aigües salió adelante una moción que presentó el PSOE -con la abstención del PP- en la que se insta tanto a la Generalitat como al Consorcio Mare, gestor de la instalación, a paralizar el expediente de ampliación y a garantizar el principio de prevención y protección de los municipios afectados.

Asimismo, la moción exige que se dé respuesta a todas las demandas técnicas que el Ayuntamiento lleva meses solicitando y que se tenga en cuenta a Aigües "en cualquier toma de decisión que afecte directamente a sus vecinos".