Aigües sigue su lucha: "No a la ampliación del vertedero de El Campello"
El Ayuntamiento organiza un coloquio informativo sobre las consecuencias del proyecto
Aigües mantiene la movilización contra la ampliación en superficie del vertedero de El Campello, que está situado a menos de dos kilómetros del pequeño pueblo de L'Alacantí.
La última iniciativa ha sido un coloquio informativo, celebrado en la Casa de Cultura, en el que vecinos y vecinas del municipio, junto a numerosos asistentes llegados desde El Campello, han expresado de forma clara su rechazo a este proyecto.
El alcalde de Aigües, Emilio Solbes, y el concejal de Medio Ambiente, Fernando Mazón, han trasladado información "rigurosa y accesible" a la ciudadanía sobre la situación actual de la planta de basuras.
Como ponentes han participado Carlos Arribas, representante de Ecologistas en Acción en materia de residuos, y Raúl Ruiz, diputado provincial y experto en medio ambiente, quienes expusieron los datos técnicos, el estado del procedimiento administrativo y las posibles consecuencias de la ampliación.
El coloquio contó, además, con la presencia de distintas asociaciones vecinales y representantes institucionales de los grupos municipales de El Campello, así como diputados provinciales y la diputada del PSOE en las Cortes Valencianas Charo Navarro.
Preocupación
La asistencia pone de manifiesto la preocupación existente en torno a este asunto. Durante el turno de intervenciones, los vecinos trasladaron sus inquietudes y expresaron de forma mayoritaria su oposición a la ampliación del vertedero.
El alcalde valora positivamente el desarrollo de la jornada y subraya que "la gente se ha ido con información, que era el objetivo principal, y además ha dicho alto y claro que no quiere la ampliación del vertedero".
Asimismo, añade que ahora es el turno de los políticos: "Nos corresponde a nosotros trasladar este mensaje con claridad y firmeza. Vamos a defender nuestro pueblo porque plantear un macrovertedero a 1,8 kilómetros de un municipio es jugar con su futuro".
El Ayuntamiento de Aigües reafirma con esta iniciativa su compromiso de seguir defendiendo los intereses del municipio y de su ciudadanía ante cualquier actuación "que pueda afectar a su entorno y calidad de vida".
Moción
En el último pleno de Aigües salió adelante una moción que presentó el PSOE -con la abstención del PP- en la que se insta tanto a la Generalitat como al Consorcio Mare, gestor de la instalación, a paralizar el expediente de ampliación y a garantizar el principio de prevención y protección de los municipios afectados.
Asimismo, la moción exige que se dé respuesta a todas las demandas técnicas que el Ayuntamiento lleva meses solicitando y que se tenga en cuenta a Aigües "en cualquier toma de decisión que afecte directamente a sus vecinos".
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