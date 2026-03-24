“El Campello fitness” arranca el 27 de marzo con tres días plagados de actividades deportivas junto al mar

Aprovechando el inicio de las vacaciones en la mayor parte de España por Semana Santa, el próximo viernes, 27 de marzo arrancará en El Campello una nueva edición de “El Campello Fitness”, que por décimo primer año consecutivo reunirá a cientos de deportistas de las más diversas disciplinas en diversos escenarios al aire libre y junto al mar. De momento, las inscripciones superan las 650 personas, y se espera sobrepasar las 800.

El evento se ha consolidado definitivamente en el municipio. La concejalía de Deportes que dirige Marcos Martínez anuncia que se ha optado por estas fechas porque este fin de semana se da por supuesto que el municipio ya recibirá a miles de vacacionistas. La última sesión arrancará a las 20:00 horas del 29 de marzo, Domingo de Ramos, con la siempre multitudinaria y divertida clase de “ciclo” dirigida por Gonzalo Gómez y Luis de Frutos que contará con la animación del conocido Dj Javi Boss.

Durante los tres días, en los que podrán participar todos los amantes del deporte de El Campello y visitantes, se disfrutará de clases guiadas con ambientación musical en cuatro escenarios distintos: la Plaza Juan Pablo II, la explanada de la lonja, la explanada del puerto y la Torre de la Illeta.

Como señala el alcalde, Juanjo Berenguer, “en la localización de escenarios es precisamente donde radica el éxito de la convocatoria, dado que mientras los deportistas realizan sus clases, sus familias pueden disfrutar del paseo marítimo y la amplia gama de servicios que ofrece”.

60 ACTIVIDADES

En total, se han programado hasta 60 sesiones. Se trata del evento que más gente congrega del calendario deportivo local, en el que suelen participar cientos de personas llegadas de todos los puntos de la provincia y resto de España.

Tres jornadas intensas y repletas de actividades que comenzarán el viernes, a las 18:00 horas, con una sesión de “Body combat”, y finalizarán el domingo con la anunciada tanda de ciclo. Una edición ambiciosa de cuantas ha convocado El Campello, que se hace coincidir con los días previos a la celebración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz (6 de abril) con el fin de destacar el poder del deporte para fomentar cambios positivos, superar barreras y trascender fronteras.

Este año se ofrecen clases de body combat, especial step, zumba, aerobic años 90 y 2000, aerobic nivel intermedio, body jump, evolxion, glamdance, gluteboom, reGAPtón, step nivel intermedio, step avanzado, aerodance avanzado, comba dance, yoga al amanecer con música en directo, rocket yoga, yin yoga, power yoga, baño de sondo con frecuencias sanadoras, movilidad particular, espalda sana, taller de respiración, funcional training, cross training, técnica de pino, cross team, kettlebell sport, hybrid training, caminafit, aeróbic remember, ashtanga yoga amanecer, hatha yoga amanecer, fit yoga, pilates, mandala yoga, técnicas de movimientos olímpicos, cross training y ciclo.

Para participar se requiere inscripción previa en la web www.runatica.com hasta el día previo al inicio; el decir, el jueves 26 de marzo. Se puede consultar la programación completa y todos los detalles en las redes sociales de “El Campello Fitness” y en la web deportes.elcampello.es.

Como en todas las ediciones anteriores, habrá actividades infantiles, con monitores, de forma que los adultos puedan practicar deporte sin preocuparse de sus hijos. Todas las actividades irán acompañadas de música, con la actuación de afamados Djs.

Es obligatorio portar agua y ropa deportiva. Habrá sorteo de regalos entre los participantes, habrá avituallamiento y duchas (disponibles en el Pabellón Municipal). Se recomienda el uso de ropa de abrigo o manta para los que vayan a participar en las clases que se llevarán a cabo en la Torre de la Illeta, consistentes en yoga, relajación y respiración.

Antes de los días del evento, como siempre serán los menores del municipio quienes tendrán la oportunidad de disfrutar de las instalaciones, el jueves día 26, cuando 144 alumnos y alumnas de tercer, cuarto y auinto cursos de Primarioa de los colegios Rafael Altamira, Fabraquer, Pla Barraques, El Vincle y Fundación Bnny practicarán zumba y Body Combat.