El caso Baño llega a El Campello: El PSOE denuncia la adjudicación a dedo de un contrato de bonos consumo de 2023

El caso Carlos Baño y la gestión del programa de bono comercio llega a El Campello. El PSOE denuncia la adjudicación, mediante un decreto de Alcaldía y sin la existencia de ningún convenio previo, de un contrato menor por importe de 11.700 euros a la empresa Nexo Retail, sociedad instrumental vinculada a Facpyme, para la gestión de la campaña de bonos consumo del 2023 en el municipio.

Según detallan los socialistas en un comunicado, dicha adjudicación se realizó a través de un decreto firmado el 20 de junio de 2023, apenas un mes después de que Juanjo Berenguer accediera a la Alcaldía tras las últimas elecciones municipales.

Desde el PSOE consideran "grave" que esta contratación se haya llevado a cabo sin transparencia ni concurrencia pública y sin respaldo en ningún acuerdo o convenio que justifique la elección de la entidad adjudicataria.

Igualdad de oportunidades

La diputada Provincial y portavoz adjunta socialista en el Ayuntamiento de El Campello, Raquel Marín, carga las tintas contra el primer edil del PP: "No es de recibo que un programa financiado con dinero público, destinado a apoyar al comercio local, se gestione mediante decisiones unilaterales del alcalde, sin ningún tipo de control ni garantías de igualdad de oportunidades para otras empresas".

Marín ha añadido que este tipo de prácticas generan "serias dudas" sobre la gestión del equipo de gobierno del PP "y evidencian una preocupante forma de actuar basada en la opacidad y la falta de rendición de cuentas".

Asimismo, los socialistas han subrayado que esta situación resulta aún más preocupante en el contexto actual, tras conocerse la reciente detención de Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, en el marco de una investigación por un presunto fraude de subvenciones y falsedad relacionado, precisamente, con la gestión de este tipo de campañas comerciales. Un hecho que, a juicio del PSOE, "obliga a extremar la prudencia, la transparencia y el control en cualquier procedimiento administrativo vinculado a estas iniciativas".

En este sentido, el PSOE de El Campello recuerda que Berenguer ha pasado recientemente a formar parte de la Diputación de Alicante como diputado provincial, lo que, según indican, "incrementa aún más la exigencia de ejemplaridad y rigor en su actuación pública".

Requisitos

Por todo ello, el partido del puño y la rosa reclama explicaciones "inmediatas" al alcalde sobre los criterios que motivaron esta adjudicación, así como el acceso completo al expediente administrativo para esclarecer si se han cumplido todos los requisitos legales.

"Los vecinos y vecinas de El Campello merecen saber cómo se gestionan sus recursos y por qué se toman determinadas decisiones. No vamos a permitir que se normalicen prácticas que se alejan de los principios de transparencia, concurrencia y buen gobierno", incide Marín.

Baño, también presidente de Facpyme, fue detenido el 13 de marzo en el marco de la investigación que dirige la Fiscalía Anticorrupción sobre la gestión de los bonos comercio de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios de la provincia, entre ellos El Campello.