El PP de El Campello, ante la denuncia del PSOE del bono consumo: "La ignorancia es atrevida, es un contrato legal"

El gobierno local de El Campello ha salido al paso de la denuncia del PSOE sobre la adjudicación, mediante un decreto de Alcaldía y sin la existencia de ningún convenio previo, de un contrato menor por importe de 11.700 euros a la empresa Nexo Retail, sociedad instrumental vinculada a Facpyme, para la gestión de la campaña de bonos consumo del 2023 en el municipio.

El equipo de gobierno del PP deja claro que un contrato menor es "legal, siempre tramitado, fiscalizado y pagado" por técnicos municipales y carga contra la concejala socialista y diputada provincial Raquel Marín: "Es evidente que no sabe distinguir entre lo que es un contrato menor, lo que es la concurrencia pública y lo que es un convenio".

En un comunicado, el gobierno local sostiene que la edil socialista, con sus acusaciones, "demuestra que ni siquiera sabe que todos los contratos públicos se adjudican mediante decreto de Alcaldía".

Es más, añade que si Marín "hubiera gestionado alguna vez en alguna institución pública", como un Ayuntamiento (en el de El Campello o cualquier otro municipio), "sabría con exactitud los pasos que hay que realizar en estos procedimientos".

Palabras tendenciosas

Por ello, recalca que "lo que no se merecen los vecinos y vecinas" de El Campello son unas declaraciones "tendenciosas" de la diputada provincial, a su vez posible candidata a la alcaldía de El Campello por el PSOE, que "dejan en entredicho a los funcionarios públicos y al mismo Ayuntamiento".

Sobre todo, inciden, "generan la duda sobre los procedimientos de contratación, aunque ella ha dejado bien claro que no sabe cómo funcionan. De otra forma, no diría las falsedades que ha escrito, simplemente por sacar rédito político".

El gobierno local del PP indica que no sabe "muy bien" si lo que realmente pretende es que el PP "emita idéntico comunicado al de ella en aquellos ayuntamientos gobernados por su partido, que contrataron los bonos consumo de idéntica forma, con la misma empresa o por otras similares".

Dedicarse a la política

"La ignorancia es atrevida, pero le recomendamos que pregunte antes de acusar. Le irá mejor si, como parece, pretende dedicarse a la función pública como política", concluye.

Según han detallado este martes los socialistas en un comunicado, la adjudicación a la empresa Nexo Retail se realizó a través de un decreto firmado el 20 de junio de 2023, apenas un mes después de que Juanjo Berenguer accediera a la Alcaldía tras las últimas elecciones municipales.

Desde el PSOE consideran "grave" que esta contratación se haya llevado a cabo sin transparencia ni concurrencia pública y sin respaldo en ningún acuerdo o convenio que justifique la elección de la entidad adjudicataria.