Xixona reparte helado artesanal en Alicante para reivindicar su tradición heladera y el valor de sus maestros heladeros

Xixona ha celebrado este martes en Alicante el Día Europeo del Helado Artesano con un acto abierto al público en el que se ha repartido helado artesanal, con el objetivo de reivindicar la tradición heladera del municipio y el papel de los maestros heladeros de origen jijonenco, presentes en heladerías de todo el país.

La alcaldesa de Xixona, Isabel López Galera, ha agradecido “la colaboración de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos (ANHCEA) y de la Autoridad Portuaria de Alicante por posibilitar que hoy Xixona esté más cerca de los numerosos vecinos y turistas que pasean cada día por la plaza del puerto y que puedan degustar los helados artesanos de verdad”.

López ha subrayado, además, que “los heladeros jijonencos son el mejor ejemplo de una tradición que ha sabido mantenerse y crecer, llevando el nombre de Xixona por toda España como auténticos embajadores”.

Este acto se enmarca en la campaña “Un helado de Jijona, estés donde estés”, impulsada por la Concejalía de Turismo de Xixona, una iniciativa que busca visibilizarelorigenjijonenco de gran parte del helado artesanal que se consume en España y reconocer a los profesionales que han extendido este oficio por todo el país.

En este sentido, la edil responsable del área turística del Ayuntamiento, María Núñez, ha destacado que “Xixona es la localidad con más oficinas de turismo de España porque cada heladería de Jijona presume y promociona todo lo que hacemos y tenemos en nuestro municipio”.

Imagen del acto celebrado este martes. / INFORMACIÓN

Además, Núñez ha recordado que “Xixona está reconocida como el lugar más dulce del mundo porque aquí no solo se elabora turrón, sino también chocolates y helados, lo que nos posiciona como la capital del dulce en España”. Además, ha añadido que “esta campaña busca promocionar el municipio a través de uno de sus productos más representativos, el helado artesano, y vincularlo a una experiencia turística completa”.

En esta línea, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña en redes sociales vinculada a esta acción, a través de la cual se sorteará un fin de semana en Xixona para dos personas, que incluye alojamiento, desayuno y comida, con el objetivo de dar a conocer el municipio y reforzar su atractivo turístico.

El evento ha contado con la presencia de Mario Masià, presidente de ANHCEA y algunos de los miembros de su junta directiva. Masià ha puesto en valor “la tradición centenaria de Xixona como productora del helado artesano” y ha defendido también que “la heladería artesanal se basa en el respeto a los procesos de elaboración, el uso de materias primas naturales y de calidad y el conocimiento del oficio, sin renunciar a la innovación y a la evolución constante del producto”. En este sentido, ha subrayado la importancia de “seguir apostando por un modelo artesanal frente a la estandarización de la industria”.

El encargado de elaborar los helados que se han podido degustar esta mañana en Alicante ha sido el maestro heladero jijonenco Iván Ivars, con heladería en El Campello, cuya familia se dedica al helado desde 1979. Ivars comenzó en el oficio en 1991, con tan solo 17 años, y ha preparado para esta ocasión una selección de sabores que combinan tradición e innovación, como el helado de turrón de Jijona y el de mantecado, junto al sabor oficial del año, “Gelato Melody”, elegido como sabor del Gelato Day 2026.

El reparto se ha realizado desde un carrito artesanal, propiedad de la asociación, que recuerda a los primeros carros de los heladeros que recorrían las plazas de los pueblos durante el verano y las fiestas populares.