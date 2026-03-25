La megacontrata de basura de Sant Joan es cosa de cinco

Sant Joan d'Alacant está más cerca de adjudicar el nuevo contrato de recogida y transporte de residuos urbanos y de limpieza viaria, que sustituirá al que está caducado desde hace cinco años y que continúa con prórrogas.

El Ayuntamiento sacó a licitación el servicio en febrero y, una vez cerrado el plazo, ya se conoce el número de empresas que pujan a un jugoso contrato, que tiene un importe de 35,5 millones de euros durante diez años.

Son cinco las empresas que pujan por la megacontrata de basura y limpieza: Actúa Servicios y Medio Ambiente, FCC Medio Ambientes, Prezero, STV Gestión y Valoriza Servicios Medioambientales.

Tres de ellas ya operan en la comarca, donde el año pasado se hicieron en otras tantas localidades con el contrato más importante que tiene un municipio: Prezero en San Vicente del Raspeig, FCC en El Campello y STV en Mutxamel.

Los técnicos municipales están valorando toda la documentación y queda por conocer cuál es la oferta económica que han presentado cada una de las mercantiles, con lo que es cuestión de pocas semanas conocer el desenlace.

Aviso del interventor

El proceso ha contado, eso sí, con un aviso, y no es el primero en este sentido, por parte del interventor. Al inicio de la apertura y calificación de la documentación administrativa puso de manifiesto la necesidad de adoptar medidas presupuestarias "inmediatas" para provisionar el crédito necesario para el gasto de la contrata de este servicio, "garantizando la sostenibilidad financiera".

El presidente de la mesa de Contratación, el concejal del área, Nicolás López, aseguró que estaba al tanto de esta problemática y afirmó que el gobierno local estaba trabajando para solucionarlo. La estimación de fecha de inicio del nuevo contrato está fijada el 1 de septiembre de 2026 si se cumplen todos los plazos previstos inicialmente.

El pliego está adaptado a las dimensiones actuales y futuras de Sant Joan, de modo que se ha tenido en cuenta que hay un nuevo barrio, Nou Nazareth, con cientos de residentes, y tanto en él como en L'Alqueria se están construyendo cientos de viviendas.

Los depósitos de orgánica dan un salto y pasarán de los 35 actuales a 199, mientras que habrá 152 islas completas, con las cinco fracciones -papel, vidrio, plástico, resto y orgánica-, en calles o plazas de todo el municipio.

Modernos sistemas

En cuanto a la limpieza, se van a modernizar los sistemas de limpieza clásicos y se van a introducir nuevos, incrementando también la frecuencia de la recogida de basura. El uso del agua a través de baldeos y las limpiezas intensivas y específicas multiplicarán la frecuencia actual en las calles y plazas.

Asimismo, con el nuevo contrato se procederá a una ampliación y renovación completa de todo el parque de vehículos asignados al servicio, incorporando maquinaria eléctrica que permitirá realizar un trabajo más preciso y eficiente.

También se renovarán la totalidad de contenedores para facilitar al ciudadano la tarea del reciclaje, haciendo hincapié en el marrón, con depósitos que estarán cerrados y se accederá a ellos de forma personalizada con una llave digital.

Este nuevo servicio viene aparejado un aumento de la plantilla de personal y una mejora en las condiciones laborales, puesto que sus condiciones económicas están blindadas, según recoge el pliego.