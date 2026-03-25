San Vicente crea un nuevo consejo de medio ambiente: unos salen y otros entran

San Vicente del Raspeig ha aprobado el Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Municipal de Medio Ambiente y Agricultura, un órgano de participación, consulta y estudio de propuestas en el que estarán representadas, junto con las formaciones políticas municipales, las asociaciones vecinales, las entidades ecologistas, los centros educativos y otros colectivos ciudadanos.

La concejal de Medio Ambiente, Mercedes Torregrosa, ha explicado que el objetivo es revitalizar la actividad en este órgano con la presencia de asociaciones y colectivos que en los últimos años hayan mostrado su respaldado este consejo con su presencia y participación.

Se daba la circunstancia de que asociaciones agrarias o representantes de la Universidad de Alicante formaban parte de este órgano pero no acudían. La edil se ha mostrado favorable a estudiar la propuesta trasladada por Esquerra Unida-Podem para aumentar el número de componentes.

Durante el pleno celebrado este miércoles, también ha salido adelante con el respaldo del equipo de gobierno la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de auto grúa para el traslado de vehículos y su estancia en dependencias del Ayuntamiento, una medida que se someterá a exposición pública por un periodo de 30 días hábiles. La concejal de Gestión Tributaria y Ocupación de Vía Pública, Isabel Domínguez, ha explicado la necesidad de adaptar esta tasa "a los costes reales del servicio con el nuevo contrato puesto en marcha".

En la sesión ordinaria de marzo se ha sancionado también el Plan Anual de Contratación de 2026, la rectificación del inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento y la ampliación hasta el 11 de abril del plazo para realizar las obras para la puesta en marcha del servicio de bar, restaurante y cafetería en las instalaciones del Complejo Deportivo Sur y del Pabellón Polideportivo.

Mociones, una sí y dos no

En el turno de debate de las mociones, ha sido aprobada la primera de las tres debatidas, presentada por el edil de EU-UP Alberto Beviá en favor de la paz y por el no a la guerra. La iniciativa ha contado con el apoyo de todos los grupos de la oposición, la abstención del PP y el voto en contra de su socio de gobierno, Vox.

El equipo de gobierno sí que se ha unido para rechazar la segunda moción, defendida por el PSOE, para solicitar que se garanticen los centros educativos dignos, inclusivos y bien dotados de personal e inversiones.

La concejal de Educación, Melania Llopis, ha manifestado que “todos compartimos el objetivo de tener una educación pública de calidad, inclusiva y bien dotada, pero lo que traen a este pleno no es una propuesta honesta, sino un ejercicio de oportunismo político, poco riguroso, que plantea cosas que ya se están haciendo”.

Tampoco ha salido adelante la segunda moción propuesta por el PSOE para la puesta en marcha de un programa municipal de talleres y cursos formativos para la ciudadanía.