Lo último en el troceo ilegal de parcelas en suelo rústico: en Mutxamel tenían piscinas desmontables y hasta minicampos de fútbol

Primero fue en la Baiona Alta de Mutxamel y ahora le ha tocado a la zona de abajo. La Guardia Civil ha investigado a 25 personas por su presunta implicación en un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo en la partida de Baiona Baixa.

En el marco de las actuaciones en materia de ordenación del territorio, la investigación se inició en julio de 2025, cuando los agentes tuvieron conocimiento de posibles actuaciones urbanísticas irregulares en una parcela rústica clasificada como suelo no urbanizable, explican fuentes de la Guardia Civil

Tras las primeras inspecciones, los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de Xixona comprobaron que el terreno, de más de 12.000 metros cuadrados, había sido dividido en 14 subparcelas de menor tamaño, en las que se habían instalado diferentes estructuras, como casas móviles y contenedores, utilizadas como vivienda, lo que suponía un cambio del uso del suelo de agrícola a residencial sin contar con la correspondiente autorización.

Las gestiones practicadas permitieron identificar a un total de 25 personas, de entre 25 y 67 años, todas ellas copropietarias del terreno principal, que habrían participado en la ocupación y uso de estas subdivisiones irregulares.

Larga investigación

La investigación, que se ha desarrollado durante aproximadamente seis meses, ha sido remitida a la autoridad judicial competente, que continúa con la instrucción de la causa.

La Guardia Civil recuerda que la adquisición o uso de terrenos en suelo no urbanizable para fines residenciales puede conllevar importantes consecuencias legales, económicas y administrativas, incluyendo sanciones, órdenes de restitución de la legalidad urbanística o la demolición de las construcciones realizadas.

Un agente de la Guardia Civil en una parcela de Mutxamel que también fue dividida, esta vez en la Baiona Alta / INFORMACIÓN

Además, este tipo de construcciones irregulares carecen de garantías técnicas y urbanísticas, lo que puede ocasionar daños materiales severos y dificultar el acceso a servicios básicos como el agua, la electricidad o el saneamiento.

Hace poco más de cuatro meses, el Seprona también descubrió un asentamiento ilegal, esta vez en Baiona Alta, en una parcela de más de 34.000 metros cuadrados clasificada como suelo no urbanizable.

Casas móviles

El terreno había sido dividido en 16 subparcelas, algunas de ellas posteriormente nuevamente fraccionadas, y en su interior se habían instalado casas móviles o mobil homes sin contar con ningún tipo de licencia urbanística.

Detrás de esta promoción ilegal se encontraba una mujer de 41 años que presuntamente actuaba como intermediaria y que ya contaba con antecedentes por hechos similares. La mujer figuraba en la escritura pública de compraventa como mandataria verbal del vendedor, confiando en su gestión.

El Seprona investigó a la intermediaria y a 28 personas más, con edades comprendidas entre 26 y 72 años, todos ellos propietarios de las parcelas segregadas ilegalmente.

A unos pocos kilómetros, en San Vicente del Raspeig, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 abrió diligencias por la presunta reparcelación irregular de un terreno situado en el Camí de la Torreta que fue precintado en octubre por parte del Ayuntamiento, de acuerdo con la Agencia Valenciana de Protección del Territorio. La investigación se inició tras detectarse la división del solar en 17 subparcelas situadas en suelo no urbanizable de protección agrícola.