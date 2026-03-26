Caballeros Templarios de San Vicente luce nuevo traje

La comparsa Caballeros Templarios de San Vicente del Raspeig afronta un momento especialmente significativo en su trayectoria festera con el anuncio del estreno de su nuevo traje oficial, que verá la luz en la Entrada Cristiana de 2026.

El proyecto, gestado y aprobado en 2023, nace en un contexto de evolución interna en el que la comparsa alcanza un punto de madurez que le impulsa a reforzar y consolidar su imagen estética. Con este objetivo, se inició un proceso creativo riguroso que ha buscado dotar al conjunto de una identidad visual más sólida, coherente y reconocible.

Imagen actual del traje de Caballeros Templarios / INFORMACIÓN

Durante esta fase inicial se desarrollaron diversos diseños orientados a la creación de un tejido propio, concebido como elemento diferenciador. Fruto de ese trabajo, se consiguió elaborar un tejido oficial exclusivo en un taller especializado de espolines de Valencia, aportando un elevado valor artesanal y una clara vinculación con la tradición sedera valenciana.

Presentación

Tras varios años en los que se han ido confeccionando y presentando distintas piezas del traje, la comparsa alcanza ahora el esperado punto culminante. El año 2026 marcará la presentación oficial de este nuevo diseño, llamado a convertirse en emblema de la formación durante los próximos años.

Este estreno no solo representa una evolución estética, sino también una reafirmación del carácter, la historia y la identidad de los Caballeros Templarios. Asimismo, supondrá la antesala de uno de los hitos más importantes para la comparsa: la capitanía de 2027, donde el traje de gala adquirirá todo su protagonismo completando así el nuevo traje Templario.