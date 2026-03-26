El Campello es una caja de sorpresas: EU-Podem vota con Vox y el resto de la oposición le acusa de blanquear
La ultraderecha lleva una moción para regular el acceso a dependencias municipales y acepta la propuesta de la coalición de quitar las referencias xenófobas
Vox de El Campello se ha encontrado con un inesperado apoyo en el pleno celebrado este jueves. Llevaba una moción para regular el acceso a dependencias municipales a personas en casos de ocultación integral del rostro, entre ellas el niqab, burka u otras prendas.
Tras la lectura del texto, Esquerra Unida-Podem ha propuesto a la formación de ultraderecha que si la finalidad era una cuestión de seguridad, estaba de acuerdo siempre y cuando se eliminaran ciertos señalamientos y ejemplos "que no aportan más que tintes xenófobos y discriminación que no podemos aceptar".
El portavoz de Vox, José Manuel Grau, ha afirmado que "lo más importante" es la seguridad de los funcionarios para la verificación de las personas y ha aceptado quitar del texto todo lo referente al burka o el niqab porque añadía que no había tintes xenófobos.
De este modo, ha procedido a leer todo lo que suprimía, empezando por el título de la moción, que se ha quedado en regular el acceso a dependencias municipales a personas en casos de ocultación integral del rostro.
PSOE, Compromís, Per El Campello y los ediles no adscritos no daban crédito a lo que estaba sucediendo y han pedido que se retirase la moción por ser sustanciales los cambios y se presentase en el próximo pleno, con el texto modificado, pero Vox no ha querido.
Burka o gorro
Grau ha indicado que el único grupo de la oposición que ha demostrado "capacidad intelectual suficiente y buena intención" es EU-Podem y ha incidido en que no se trata de un tema religioso, sino social. Para ello, ha puesto como ejemplos no solo el burka, también una persona que entre con gafas negras y un gorro.
Los partidos de izquierda han reprochado que la moción lo que lleva consigo es "crear miedo y propaganda, señalar a una minoría" y han acusado a EU-Podem y al PP de blanquear: "Comparar un burka con un pasamontañas en intolerable, se quiere maquillar y generar conflicto".
La moción presentada por Vox ha sido respaldada por los concejales del PP y EU-Podem y han votado en contra los concejales de PSOE, Compromís, Per El Campello y los dos ediles son adscritos.
Así, no se permitirá el acceso o permanencia en dependencias municipales a personas con prendas que oculten total o parcialmente el rostro. Esta condición será aplicable con carácter general, y con independencia del origen, motivación o significado de la prenda.
Razones médicas
Quedan excluidos de la aplicación de esta regulación los supuestos debidamente acreditados por razones médicas, motivos de salud pública o exigencias de seguridad laboral. La medida no se aplicará en la vía pública.
La otra moción que ha salido adelante, esta por unanimidad y a propuesta de EU-Podem, ha sido la de solicitar a la Policía Local la elaboración de un informe técnico sobre la situación de seguridad vial y control del tráfico en los entornos de las escuelas infantiles del municipio.
La propuesta incluye que dicho documento analice especialmente los horarios de entrada y salida de los centros, los puntos de posible riesgo, la señalización existente y las necesidades detectadas para la mejora de la seguridad de los más pequeños, y que, basándose en dicho informe, se adopten las medidas oportunas para la mejora de la seguridad.
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