El Campello da otro paso para acabar con el gafe de la piscina... pero no es el definitivo
El pleno vuelve a adjudicar a la misma empresa la gestión del complejo tras realizar las rectificaciones técnicas que planteó el Tribunal de Recursos
Nadie en El Campello se atreve a dar una fecha para la apertura de la piscina cubierta, que lleva cerrada desde que finalizó su construcción hace ya diez años. Pero este jueves se ha dado un paso más para que el proyecto estrella del municipio vea el agua.
El pleno del Ayuntamiento ha vuelto a adjudicar a la mercantil Ego Sport Center la gestión del complejo deportivo, tras asumir y resolver la cuestiones que planteó hace unas semanas el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), dependiente del Ministerio de Hacienda.
Tras la primera aprobación a dicha empresa, en el pleno del pasado septiembre, otra firma que se presentó al proceso y que no resultó elegida, Arena Alicante S.A., acudió al organismo instando a que anulase la adjudicación del contrato, alegando que la ganadora había presentado una oferta baja.
Infracción
El Tribunal Central dio la razón a la mercantil al apreciar la infracción del artículo 149.4 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que establece que se debe requerir al licitador o licitadores que presenten ofertas incursas en presunción de anormalidad para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios. Por ello, anuló el acuerdo de adjudicación y acordó retrotraer el proceso al momento de presentar documentación aclaratoria.
Una vez realizado ese proceso, el pleno ha aprobado de nuevo la adjudicación a Ego Sport Center, con sede en Almería, por un periodo de catorce años, del complejo deportivo, que incluye la piscina cubierta, instalaciones deportivas anexas y parking anejo.
La propuesta ha sido aprobada con el respaldo de los concejales de PP, PSOE y Vox, las abstenciones de Compromís, Per El Campello y los dos concejales no adscritos y el voto en contra de Esquerra Unida- Podem.
El concejal de Infraestructura Pública, Cristian Palomares, ha explicado que la propuesta es la misma que hace seis meses, únicamente con la rectificación técnica "para dotar al proceso de seguridad jurídica", de modo que las empresas han justificado sus propuestas y bajas temerarias y los informes muestran "que sigue siendo la mejor oferta".
En cualquier caso, ha dejado claro que la resolución se debe someter a un plazo de exposición pública de quince días, por si el resto de licitadores quieren presentar alegaciones. Además, ha pedido de nuevo perdón a la ciudadanía por la demora en abrir un servicio "esencial, anhelado y deseado" que se está haciendo, ha reconocido, "un procedimiento muy largo".
Mejoras comprometidas
Las mejoras comprometidas son la cesión gratuita al Ayuntamiento de tres calles, dos horas diarias y cinco días a la semana y a los colegios e institutos de 2.308 horas, a las que se sumarán las 30 horas mínimas obligatorias.
Otras mejoras consisten en la ampliación del horario de apertura del complejo deportivo en 11,5 horas, los 501 pases gratuitos de baño libre para plazas sociales, el cambio de pavimento en las pistas de pádel y la reducción en la tarifa de baño libre a 19,90 euros en el bono de 30.
El portavoz del PSOE, Yeray Hernández, ha lamentado que los bañadores "siguen guardados" y ha pedido al gobierno local "no vender humo" con una apertura inminente cuando no hay fecha de apertura, al tiempo que ha recordado que la gestión privada ha supuesto "problemas desde el primer minuto".
El líder de Vox, José Manuel Grau, ha deseado que se acabe "con la maldición" porque es lo que los vecinos llevan demandando desde hace años y espera que las empresas que no han ganado respeten la decisión y no se atrase más la apertura.
Gestión pública
La portavoz de Compromís, Laia Giner, ha justificado la abstención en que el contrato ha de salir adelante y no lo van a bloquear, pero el proceso "se podía hacer mejor desde el principio" con una apuesta por la gestión pública.
El líder de Per El Campello, Paco Toni Palomares, espera que esta sea "la definitiva" porque el tema ya está "pasado de rosca y hay que intentar sacarlo, cuanto antes mejor".
El portavoz de EU-Podem, Pedro Mario Pardo, ha recordado que llevan muchos años defendiendo que la privatización "no traía nada bueno" y ha mostrado su deseo de que se abra "cuanto antes" porque cerrada la instalación "no puede seguir más tiempo".
Por último, el edil no adscrito Vicent Vaello ha expresado que llega el momento de vigilar para que la empresa cumpla "con todo lo que ha prometido".
Así pues, solo queda esperar a ver si alguna mercantil recurre o, en las próximas semanas, la piscina deja de convertirse en una pesadilla para este Ayuntamiento y se abre finalmente al público diez años después de acabarse las obras de construcción.
Luz verde a la ordenanza de basuras y a la plusvalía
El pleno de El Campello ha aprobado también, de forma definitiva, la ordenanza fiscal que regula la tasa que deben abonar los propietarios de viviendas por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, su tratamiento y eliminación.
Ha salido adelante con los votos favorables de PP y Vox, las abstenciones de PSOE, Compromís, y Per El Campello, y el posicionamiento en contra de EU-Podem (que ha visto tumbadas sus propuestas para rebajar la tasa)y los concejales no adscritos Vicent Vaello y Guadalupe Vidal.
También se ha dado luz ver a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía.
La concejal de Hacienda, Lourdes Llopis, ha defendido que se suben las tasas a los que van a vender su vivienda y se bonifica a los que por causas de muerte tienen que heredar una vivienda.
El punto ha salido adelante en segunda ronda con el voto de calidad del alcalde, Juanjo Berenguer, con el PP y Vox a favor y el resto de grupos municipales y ediles no adscritos, en contra.
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