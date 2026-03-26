¿Sabes el deporte de apilar vasos? San Vicente acoge un campeonato europeo... y vienen muchos competidores

San Vicente del Raspeig acogerá por primera vez el Campeonato Europeo de Stacking ESSC 26, que reunirá entre los días 17 y 19 de abril en el pabellón El Sequet a más de 200 competidores en un encuentro pionero abierto a la asistencia del público.

Y muchos de ustedes se preguntarán qué es el staking. Pues muy sencillo: es una modalidad deportiva que consiste en apilar y desapilar pirámides de vasos de plástico lo más rápido posible o compitiendo contra otro jugador.

La nueva convocatoria ha sido anunciada este jueves por el concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, y la edil de Educación, Melania Llopis, acompañados del representante de la organización Speed Stack Spain, Alberto Méndez, y de la presidenta de la Asociación Deporte Stacking San Vicente del Raspeig, Mari Cruz Gerardo, que han confirmado la presencia de 222 stackers de diferentes edades, desde los 7 hasta más de 70 años, en el campeonato que se llevará a cabo en San Vicente.

Méndez ha señalado que la cifra de asistentes será muy superior si tenemos en cuenta que también estarán presentes el cuerpo técnico, acompañantes y familiares de los competidores. Durante las tres jornadas se organizarán diferentes torneos por categorías entre representantes de todas las delegaciones participantes, entre las que se destaca Alemania, por ser la más numerosa con 75 stackers inscritos, además de España, Reino Unido, Dinamarca, Polonia y Suiza.

Deporte inclusivo

Méndez ha puesto en valor la práctica de stacking por tratarse "de un deporte inclusivo y educativo que tiene cabida en todo el mundo". Según ha explicado el responsable deportivo del encuentro, desde la organización nacional y desde asociaciones como la recién constituida en San Vicente "vamos añadiendo jóvenes talentos para que esta disciplina siga creciendo no solo en lo deportivo, sino también en valores y en la consolidación de las amistades que se van fraguando gracias a la convivencia".

Presentación del campeonato / INFORMACIÓN

El concejal de Deportes, por su parte, ha animado a la ciudadanía a presenciar el Campeonato Europeo de Stacking "que se va a poder llevar a cabo gracias a la colaboración y trabajo de todos, Ayuntamiento y organización". Bernabeu ha remarcado que el evento forma parte del calendario de actuaciones deportivas internacionales "con el que queremos reactivar la ciudad, su comercio, su hostelería y la economía local gracias a la organización de citas de gran interés".

La edil de Educación se ha sumado a la invitación y ha agradecido a Speed Stack Spain la confianza depositada para traer a San Vicente este encuentro europeo que se llevará a cabo en el pabellón El Sequet, "que va a traer mucha vida a nuestra ciudad”.

Recaudación de fondos

Por su parte, la presidenta de la Asociación Stacking San Vicente del Raspeig ha anunciado que durante la competición se colaborará con una iniciativa solidaria para recaudar fondos en favor de la investigación que se está llevando a cabo sobre el síndrome de Mitchel por parte del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Granada. Se colocarán carteles por el recinto para que los interesados puedan sumarse a las aportaciones iniciadas por iniciativa de la familia de un niño afectado residente en Málaga.

Tras la presentación del encuentro, tres jóvenes competidores han hecho una exhibición de stacking con el montaje y desmontaje de pirámides empleando 12 vasos de plástico especialmente diseñados, en secuencias predeterminadas.