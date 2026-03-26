San Vicente supera los 61.000 habitantes, pero Alcoy le queda un poco lejos
El municipio alcanza los 61.005, según las cifras provisionales, mientras que la localidad del interior de la provincia sigue siendo la sexta en población, con 61.613 vecinos
San Vicente del Raspeig ha superado por primera vez los 61.000 habitantes censados. Los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística confirman que, al comienzo del año 2026, el registro provisional alcanzaba los 61.005. En 2025, había 60.247 vecinos censados, según las cifras oficiales del INE, por lo que el crecimiento es de casi 760 personas.
No obstante, se trata de datos que son todavía provisionales y además, no logra desbancar a Alcoy como la sexta ciudad en población, que ya va por los 61.613 vecinos y que no deja de crecer.
El alcalde, Pachi Pascual, ha asegurado que este dato certifica el crecimiento progresivo de la ciudad, una tendencia "que esperamos que continúe con el impulso que supondrán los desarrollos urbanísticos previstos en el municipio".
El primer edil se ha referido así a los planes de Montoyos, Castellet, Torregroses o El Pilar que, junto con Los Urbanos, permitirán la edificación progresiva en los próximos lustros de alrededor de 4.000 viviendas, con un porcentaje de hasta el 40% dedicado a residencias protegidas.
Pascual ha recordado la particularidad del municipio como ciudad universitaria, lo que supone que, además de los vecinos censados, hay un elevado número de población residente "que estimamos que puede ser superior a las 10.000 personas".
Dotaciones
El alcalde ha avanzado que, a pesar de la dificultad que supone esta situación, "vamos adaptando los servicios públicos a la nueva realidad", empezando por un nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos "y también la planificación de un modelo de ciudad con dotaciones e infraestructuras acordes con los índices de crecimiento, que previsiblemente se mantendrán, poniendo la calidad de vida de los ciudadanos y el crecimiento sostenible en el centro de todas las políticas".
La concejal de Informática, Mariela Torregrosa, ha confirmado que el aumento de la presencia de la Unidad VIDOC de la Policía Nacional, que desde febrero viene dos veces al mes al municipio, duplica los servicios para la tramitación de la expedición de DNI y del pasaporte.
Expedición de DNI
Según ha informado la edil, gracias a los desplazamientos organizados desde el Ayuntamiento, se han tramitado 556 de DNI y pasaportes en 2025 y, hasta el 17 de marzo de 2026, un total de 297 en las diez jornadas llevadas a cabo en los primeros meses del año. Las cifras son superiores si se tiene en cuenta los 61 DNIs y 42 pasaportes emitidos en los desplazamientos a la Universidad de Alicante durante este ejercicio.
Torregrosa ha avanzado que ya hay concertadas otras cuatro visitas de la Unidad VIDOC de la Policía Nacional a San Vicente del Raspeig los días 20 y 21 de abril y otras dos en mayo, pendientes de confirmar.
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