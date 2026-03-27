¿Expropiaciones por plantas solares? Xixona lo deja claro

Los proyectos de energías renovables se están extendiendo en los últimos años como un manto verde por todo el territorio nacional. Son centenares los municipios que cuentan ya con plantas solares o con solicitudes de empresas para instalarlas.

Este aluvión ha provocado que muchos ayuntamientos decidan poner orden para regular las zonas del término municipal en las que pueden ubicarse. Es el caso de Xixona, que ha movido ficha y ha tramitado la modificación puntual número 25 del Plan General. Este paso es necesario porque el documento actual es de hace casi 40 años, de 1987, y en él no viene regulado expresamente el uso de las energías renovables.

De este modo, el cambio en el PGOU va a permitir delimitar claramente en qué lugares de Xixona, que tiene una superficie de casi 164 kilómetros cuadrados, se pueden instalar plantas solares.

El Ayuntamiento ha marcado dos zonas: en la partida de Almoraig y en el área de El Espartal, zonas fundamentalmente agrícolas de secano, almendros, olivos o de terreno forestal con un valor bajo o medio bajo desde el punto de vista de la vegetación.

Efectos en el medio ambiente

La Comisión de Evaluación Ambiental, organismo dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, ha emitido un informe ambiental y territorial estratégico favorable a la modificación puntual del Plan General por considerar que no tiene efectos significativos en el medio ambiente.

Todo lo que no está prohibido está permitido, por eso tenemos que hacer esta modificación Tere Carbonell — Edil de Urbanismo de Xixona

En esta primera fase del proceso, la ambiental, ha sido cuando ha saltado la alarma entre los vecinos afectados, que han temido que se lleven a cabo expropiaciones. Además, hay empresas interesadas que se han puesto en contacto con propietarios de viviendas en esas zonas para comprarlas o alquilarlas.

Por ello, el Ayuntamiento convocó una reunión informativa con la alcaldesa, Isabel López, la edil de Urbanismo, Tere Carbonell, y la arquitecta municipal, celebrada este miércoles en El Teatret, para solventar todas las dudas y a la que asistieron en torno a un centenar de personas.

Un momento de la reunión de la alcaldesa y la edil de Urbanismo de Xixona con vecinos / INFORMACIÓN

La edil de Urbanismo ha explicado a INFORMACIÓN el porqué de realizar este cambio en el Plan General: "Todo lo que no está prohibido está permitido, por eso tenemos que hacer esta modificación, para proteger el territorio y las parcelas".

Ordenar, no expropiar

Sobre la inquietud de los afectados, Carbonell ha sido tajante: "No queremos perjudicar a nadie, la modificación no permite expropiar viviendas, lo que hace es ordenar".

Ahora arranca la segunda fase, la urbanística, que es la que depende del Ayuntamiento y en la que se introducirán los cambios. Para ello, ha decidido actuar de oficio y recoger todas las alegaciones de los vecinos. De este modo, ha trasladado al equipo redactor la redacción de un nuevo documento en el que tenga en cuenta las parcelas, los cultivos o la distancia de las viviendas a las plantas.

Una vez elaborado, pasará por el pleno para su exposición pública y periodo de alegaciones, tras el cual volverá al pleno para su aprobación. La edil de Urbanismo recuerda que Xixona tiene dos plantas en funcionamiento, Turroneros 1 y Turroneros 2, y una tercera en trámite, Puentes. En ninguna de ellas el Consell llevó a cabo expropiaciones por utilidad pública. "No queremos más plantas", ha incidido la concejal.