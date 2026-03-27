Solo ha pasado un año y Mutxamel ya modifica el nuevo contrato de basura

Un año. Es el tiempo que ha pasado desde que el nuevo y renovado servicio de recogida de basuras y limpieza viaria echó a andar en Mutxamel. La empresa adjudicataria STV Gestión, se hizo con el contrato más importante del municipio, por valor de 26,6 millones de euros durante diez años, al lograr la puntuación más alta de las tres mercantiles que concurrieron al proceso.

Cuando se puso en marcha, el alcalde, Rafael García Berenguer, ya avanzó que la empresa realizaría inversiones graduales y continuadas para que las prestaciones fueran mejorando.

Pues bien, el pleno acaba de aprobar por unanimidad la modificación del contrato de basura y limpieza por "razones de interés público", ha explicado la concejala de Contratación, Lara Llorca. De este modo, se amplía en 2,1 millones de euros y el nuevo precio se eleva hasta los 28,8 millones.

La edil ha incidido en que en este último año el municipio "ya está viendo" las mejoras en el servicio, como la limpieza de choque de los imbornales o la que queda fuera del contenedor, un nuevo camión y, a corto plazo, se unirán los 80 contenedores de orgánico.

El cambio en el contrato se justifica para mejorar el servicio, que son básicamente tres: son necesarios más contenedores de resto y una nueva ruta de recogida; los domingos y festivos la limpieza no está siendo suficiente y resulta difícil estimar el tamaño del evento y los participantes, por lo que se propone un aumento de la plantilla del 50% esos días; y el desbordamiento de los depósitos de papel/cartón y ligeros con frecuencia.

"Buen contrato"

"Ha sido un trabajo ambicioso, hemos hecho un buen contrato, pero hay "circunstancias sobrevenidas, hay que ser valientes y continuar mejorando", ha indicado Llorca.

Los partidos de la oposición, aunque han dado su voto favorable a la modificación del contrato, no han perdido la oportunidad para cargar contra el gobierno local del PP. Así, el portavoz del PSOE, Antonio Cachinero, ha asegurado que no se trata de una simple mejora, sino de la "confesión de que el contrato estrella nació mal calculado y dimensionado".

El alcalde observa a un operario del nuevo servicio de limpieza viaria / INFORMACIÓN

Para los socialistas, la realidad de Mutxamel "no se incorporó" al pliego y aseguran que los vecinos tienen una visión del nuevo servicio de limpieza y basura "alejada del triunfalismo" del PP. "La empresa no responde a las expectativas, no se hace por interés público, es el coste de la improvisación, incapacidad, negligencia y mala planificación", ha añadido Cachinero.

El portavoz de Vox, Miguel Da Silva, ha acusado al PP de falta de previsión y "no hacer su trabajo correctamente", si no no se podía entender que hace un año "dijeran que era el mejor contrato, que cubría todos los servicios", y un año después hay que aumentar el presupuesto.

Carencias

Por su parte, la edil de Compromís, Conxi Martínez, se ha mostrado favorable a mejorar el servicio, que los propios informes técnicos municipales dicen que presenta carencias, pero ha destacado que no es una mejora completa, "solo a medias" porque ha recordado que todavía faltan los contenedores marrones.

El edil de Podem-EU, Borja Iborra, ha reconocido que no puede decir que "no" a las mejoras, pero ha recomendado al gobierno local "que se adelante a las necesidades", como puede ser con las campañas del quinto contenedor.

El alcalde, por último, ha afirmado que los contratos "están vivos", que la modificación cuenta con el aval de los informes técnicos y que la finalidad es mejorar la limpieza: "La ciudad está creciendo y notamos lo que hace falta una vez puesto en marcha".