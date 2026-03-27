El PSOE de Sant Joan se cansa de la "inacción" del alcalde en el caso de las viviendas protegidas de Nou Nazareth

Ha pasado un mes desde que el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant anunció que había detectado posibles graves irregularidades de la promotora a la que adjudicó una parcela en Nou Nazareth para construir 131 viviendas de protección pública.

Promored Velilla 1 S. L. había iniciado el proceso de comercialización sin cumplir la normativa legal autonómica, ya que todavía no tenía la calificación provisional no contaba con autorización para recibir a cantidades a cuenta.

El alcalde, Santiago Román, explicó a primeros de mes que estaba a la espera del estudio por parte de los servicios jurídicos municipales de las alegaciones presentadas por la mercantil y que sobre la mesa estaba la posibilidad de revocar la adjudicación del contrato de la parcela.

Pasado el mes, el PSOE de Sant Joan ha solicitado formalmente la convocatoria de un pleno extraordinario de fiscalización ante lo que tacha de "inacción" del equipo de gobierno del PP en relación con el proceso de adjudicación y comercialización de viviendas protegidas en Nou Nazareth.

Según los socialistas, esta decisión se adopta como último recurso institucional tras un mes sin explicaciones públicas ni comparecencias políticas, "pese a la gravedad de los hechos denunciados y al creciente número de reclamaciones ciudadanas" registradas en el Ayuntamiento.

Respuestas "inmediatas"

El PSOE recuerda que, en la rueda de prensa ofrecida la semana siguiente a conocerse los hechos, el alcalde se puso a disposición de cualquier ciudadano o ciudadana que careciera de información o necesitara asesoramiento. Desde entonces, recalcan, son "muchas las quejas trasladadas" por vecinos ante lo sucedido, una situación que, a su juicio, exige respuestas "inmediatas" por parte del gobierno municipal.

Hemos agotado todas las vías. ¿Y qué han hecho ellos? Nada Esther Donate — Portavoz del PSOE de Sant Joan

"Ha pasado un mes desde que tuvimos conocimiento de este caso y, durante todo este tiempo, el gobierno municipal no ha ofrecido ni una sola explicación clara a la ciudadanía. Cuando hablamos de vivienda pública, el silencio no es una opción. Ante un caso así la concejala de vivienda no puede estar un mes sin declarar nada", sostiene la portavoz del PSOE, Esther Donate.

Los socialistas recuerdan que desde el primer momento han insistido en la necesidad de abordar el asunto con la máxima transparencia institucional y han solicitado reiteradamente la comparecencia de la concejala responsable del área de vivienda, Charo Tomás, que no ha realizado ninguna declaración pública en todo este periodo.

Promoción de las viviendas en Nou Nazareth / INFORMACIÓN

Además, han presentado alegaciones formales al procedimiento administrativo iniciado por el Ayuntamiento y han exigido la creación de una comisión de investigación que permita esclarecer los hechos, con la participación de todos los grupos políticos, técnicos municipales, la empresa promotora y la comercializadora.

"No estamos ante un asunto menor. Estamos hablando de viviendas protegidas, de dinero entregado por personas, que ahora mismo están desprotegidas, y de un proceso que debe ser absolutamente transparente. Lo mínimo que se puede exigir es dar la cara y explicar qué ha ocurrido", ha señalado Donate.

1.750 euros a cuenta

Entre las cuestiones que han generado mayor preocupación, el PSOE recuerda que se habrían producido reservas de viviendas y entregas de cantidades de 1750 euros a cuenta antes de la formalización del contrato y de la obtención de las autorizaciones administrativas necesarias, lo que podría suponer un incumplimiento del régimen jurídico aplicable a las viviendas de protección pública.

Asimismo, se ha constatado que algunas viviendas habrían sido publicitadas como segunda residencia, una circunstancia incompatible con la finalidad social de este tipo de promociones.

"Como ya advertimos tras ser conocedores por un vecino, aunque la empresa lo haya negado, es una realidad que lo publicitaba como segunda residencia. Incluso en la documentación que la propia empresa ha aportado al Ayuntamiento aparece esta publicidad", asegura Donate.

Las ediles Esther Donate y Eva Delgado, con las capturas de publicidad de la promotora de las viviendas de Nou Nazareth / L. Gil López

Estas actuaciones podrían vulnerar la normativa autonómica en materia de vivienda protegida y comercialización de viviendas en construcción, lo que obliga -según los socialistas- a una supervisión estricta por parte del Ayuntamiento como órgano de contratación y garante del interés público.

Pleno o comisión

Ante la falta de respuestas políticas y administrativas, el PSOE ha registrado la solicitud de un pleno extraordinario con el objetivo de que la concejala de Vivienda comparezca públicamente y el gobierno municipal dé explicaciones detalladas sobre la gestión del proceso.

"Hemos agotado todas las vías. Hemos pedido información, hemos presentado alegaciones, hemos solicitado una comisión de investigación, hemos pedido la lista con nombres y apellidos de las personas que reservaron y hemos esperado respuestas. ¿Y qué han hecho ellos? Nada. La única herramienta que nos queda ahora es obligar al gobierno a dar explicaciones en un pleno extraordinario", ha afirmado la portavoz socialista.

No obstante, el grupo municipal ha dejado abierta la puerta a retirar la solicitud si el alcalde actúa antes de que expire el plazo legal de 15 días si el alcalde convoca de forma inmediata una comisión de investigación "real y efectiva", con acceso a toda la documentación y con la participación de los grupos de la oposición. "No queremos ruido político, sino transparencia, responsabilidades y garantías para la ciudadanía", incide Donate.