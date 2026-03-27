Tráfico en Alicante hoy: accidente en la N-332 en Sant Joan y retenciones en Torrevieja y El Altet

La provincia de Alicante registra este viernes 27 de marzo por la mañana 33 incidencias en 13 carreteras, según la última actualización del parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 09:47 horas. La situación más delicada se concentra este inicio de jornada en la N-332, con un accidente en Sant Joan d’Alacant y retenciones activas en Torrevieja y El Altet.

Un accidente en Sant Joan complica la N-332

El incidente más relevante de la mañana se ha producido en la N-332 a su paso por Sant Joan d’Alacant, donde un accidente en el kilómetro 115,3 está generando complicaciones en sentido hacia San Juan. Según la información del 112, el siniestro ha tenido lugar junto a Juguetilandia, en la segunda rotonda desde el acceso del Hospital de Sant Joan, uno de los puntos con mayor densidad de tráfico del entorno metropolitano. El aviso se ha registrado a las 09:15 horas en el kilómetro 115,299, en sentido decreciente de la kilometración, y ha provocado circulación irregular en este tramo clave de entrada y salida hacia Alicante.

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Incidencias repartidas en toda la provincia de Alicante

A este incidente se suma otro obstáculo fijo en la misma carretera, esta vez en Benidorm, en el kilómetro 147,809, comunicado a las 09:38 horas.

La N-332 vuelve a ser además uno de los ejes con más complicaciones para los conductores. En El Altet, desde las 07:48 horas se registra circulación irregular entre los kilómetros 95,58 y 93,98, en sentido hacia Murcia. También en Torrevieja persisten las habituales retenciones, con tráfico lento entre los kilómetros 54 y 57,75 en ambos sentidos desde las 07:40 horas.

La mañana deja igualmente otras incidencias relevantes fuera de la N-332. En la CV-849 en El Altet hay un obstáculo fijo por accidente desde las 07:35 horas, mientras que en la A-7 en Elche/Elx y en la A-33 en La Encina figuran nuevos obstáculos fijos. También aparecen incidencias en la AP-7 en Moralet y Orihuela Costa, así como en la CV-7361 en Dénia.

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Obras y cortes que dificultan la circulación

A todo ello se suman varias afecciones por obras. En el entorno de Torrellano y Bacarot hay trabajos en la A-70 y la A-79, con estrechamientos de carril y cortes móviles. También continúan las obras en la A-7 en Ibi, en la A-7 en Carrús y en la AP-7 en La Alcoraya, además de los trabajos en el túnel de la AP-7 entre Calp y l’Olla.

Entre las incidencias más graves de la red provincial siguen figurando el corte total de la CV-715 entre Tàrbena y Parcent, activo hasta las 13.00 horas de este viernes, y el prolongado corte total en la CV-868 en la Parroquia de la Matanza. También continúa el corte total por obras en la AP-7 entre Agost y La Alcoraya, una de las afecciones más duraderas en la provincia.

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Una mañana con tráfico irregular en los principales accesos

Con este escenario, la circulación presenta una mañana irregular en varios puntos clave del litoral y de los accesos al área metropolitana de Alicante, con especial atención a la N-332, que vuelve a concentrar el mayor volumen de problemas.