Xixona reclama más presencia de la Guardia Civil en La Carrasqueta tras los últimos accidentes

Las obras de renovación estructural del firme de la carretera de La Carrasqueta, en el término municipal de Xixona, están teniendo su lado negativo: hay conductores que aprovechan el nuevo asfalto para aumentar la velocidad, lo que ha provocado varios accidentes en las últimas semanas, uno de ellos mortal.

Esta situación ha impulsado a Més Xixona a presentar al pleno una moción para solicitar medidas "efectivas" para garantizar la seguridad. El resto de grupos de la corporación estaban de acuerdo, de modo que ha salido aprobada como declaración institucional.

El texto recoge que la CV-800 en Xixona es una de las vías mas importantes del municipio y una infraestructura clave de conexión entre las comarcas de L'ALacantí y L'Alcoià, utilizada por miles de personas por motivos laborales o de ocio.

Asimismo, es una ruta frecuentada por motociclistas y ciclomotores, especialmente los fines de semana y festivos. En numerosas ocasiones se han detectado conductas de conducción temerarias y velocidades por encima de las permitidas que, recuerda el documento, ponen en riesgo seguridad de usuario de la vía.

Atropello mortal

Se trata de una carretera con numerosas curvas en la que se han registrado más de 20 víctimas mortales y numerosos accidentes en los últimos años. El último ocurrió hace unas semanas cuando un conductor de 26 años atropelló a un trabajador de 42 que estaba trabajando en las obras de renovación estructural del firme de la carretera CV-800, en el punto kilométrico 25,5 en sentido descendente, en la zona de la Penya Redona.

Operarios trabajando en las obras de reasfaltado de La Carrasqueta / INFORMACIÓN

Por ello, los grupos políticos consideran que hay que abordar la problemática y tomar medidas para garantizar la seguridad. Por ello, han aprobado una serie de puntos: el primero, solicitar la convocatoria urgente de la junta local de seguridad para analizar la situación en la carretera.

Administradores de la vía

La segunda medida insta a la Generalitat y a la Diputación, como administradores titulares de la vía, a realizar un estudio técnico exhaustivo de siniestralidad para identificar los puntos más conflictivos y determinar actuaciones.

Asimismo, requieren a la Dirección General de Tráfico a que estudie sistema de control de velocidad y solicitan a la Guardia Civil que incremente la vigilancia y realice dispositivos especiales de control, especialmente los fines de semana y periodos de afluencia más elevados. Por último, instan a las administraciones competentes a estudiar la implantación de reductores de límites de velocidad, radares o badenes.