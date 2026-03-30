El alcalde de Sant Joan deja ahora en el aire si revocará la adjudicación por la promoción irregular de viviendas de protección

El Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant está a la espera de que el Servicio Territorial de Vivienda de Alicante, organismo dependiente de la Conselleria de Servicios Sociales, emita el informe sobre la actuación de la promotora que comercializó viviendas de protección pública sin tener la autorización correspondiente.

Pero si hace unas semanas estaba sobre la mesa la opción de revocar a la mercantil la adjudicación del contrato de la parcela de Nou Nazareth donde se van a construir 130 viviendas públicas protegidas (VPP), ahora ya no está tan claro.

El alcalde, Santiago Román, ha explicado en el pleno de Sant Joan que el gobierno local puede "desistir, pero no revocar", y ha dado una clave de por qué puede no resultar tan beneficiosa esta posibilidad: la empresa que quedó segunda en el proceso ofrece 400.000 euros menos y construir unas treinta viviendas menos, según el regidor.

Román ha puntualizado que se trata de valorar "lo que más interesa a los vecinos" y se ha mostrado dispuesto a hablar "largo y tendido" con el resto de grupos de la corporación para tomar "entre todos" la decisión de desistir o adjudicar la parcela al segundo "con las consecuencias que tiene". En cualquier caso, ha dejado claro quién tiene el control: "Tenemos la sartén por el mango porque la parcela es de titularidad municipal, y no lo vamos a soltar".

Como ha venido publicando INFORMACIÓN, el gobierno local sacó a subasta el pasado octubre una parcela en Nou Nazareth destinada exclusivamente a la construcción de VPP y locales comerciales. El solar, de propiedad municipal, tenía un precio de salida de 4.074.138 euros (más IVA) y pujaron por ella cuatro mercantiles.

Compromís reclama una comisión de seguimiento sobre vivienda pública protegida, pero el PP no lo ve necesario

La mesa de contratación, reunida en noviembre, tras valorar las ofertas, propuso adjudicar la parcela a la empresa madrileña Promored Velilla 1 S. L., que ofrecía el precio más alto de las cuatro: 4.824.139 euros. La mercantil hizo un primer pago del 35%, pero faltaba por abonar al Ayuntamiento el 65% restante y en ese intervalo es cuando se destapó la presunta comercialización irregular.

Crédito

Con los 4,8 millones recaudados de la venta de la parcela, el gobierno local tiene prevista una serie de inversiones en mobiliario urbano, adecuación de parques o asfaltado. De hecho, ha cogido parte de ese dinero para licitar un proyecto, pero el alcalde ha especificado que si finalmente se desistiera de darle la parcela, hay crédito para hacer la devolución.

Román, a preguntas de Compromís, ha descartado una comisión de seguimiento sobre la actuación de la promotora porque "no es necesario" una vez se ha paralizado la comercialización. Lo que sí va a convocar es el pleno extraordinario que ha solicitado el PSOE y que se celebrará a mediados de abril.

Parcela subastada en Nou Nazareth / INFORMACIÓN

También ha anunciado que va a dotar personal municipal para crear un registro municipal en el que se establezcan los criterios para acceder a viviendas de protección como las de Nou Nazareth, como estar empadronado en el municipio.

Compromís, en cualquier caso, no se ha quedado conforme y ha insistido en la comisión de seguimiento para "controlar" toda la vivienda pública y garantizar la transparencia, que la ciudadanía sepa dónde apuntarse y cuáles son los requisitos.

Lista con interesados

Además, el portavoz, Joan Ramon Gomis, ha cuestionado la actuación de la promotora de Nou Nazareth, ya que la "única lista" que podía coger de interesados en las viviendas de protección es que tiene la conselleria y ese orden "es inamovible si cumplen los requisitos, del primero al ultimo".

En la puntuación final del proceso de subasta de la parcela, la cooperativa Les Naus, que está envuelta en la polémica en Alicante, obtuvo la tercera plaza, pero no arrojó la toalla al no estar conforme con la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación y presentó tres alegaciones, pero todas ellas rechazadas.

En Nou Nazareth se prevé construir 131 viviendas, 12 de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida, locales comerciales y 191 plazas de aparcamiento. El 40 % de estas viviendas estará reservada en régimen de venta a jóvenes menores de 35 años, sin perjuicio de que esta franja de edad también pueda acceder al otro 60%. El periodo de ejecución previsto son 26 meses.