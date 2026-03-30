Nadie rescata al PP: Sant Joan deja sin pagar casi un millón de euros en facturas

El Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant tiene pendiente de pago casi un millón de euros en facturas a empresas y autónomos y el gobierno local del PP llevaba al pleno de este lunes desbloquear esta situación.

Para ello, planteaba la aprobación de modificaciones de crédito para operaciones pendientes de aplicación (opa) con las que poder abonar 900.428 euros, de los cuales 791.000 corresponderían a la empresa de limpieza viaria y recogida de basura y el resto a casi una veintena de pequeñas empresas, a las que se adeudan cantidades que van desde los 88 a los 4.300 euros.

Pues bien, como ya le ocurrió en 2025, el PP se ha quedado solo, sin apoyos: PSOE y Vox han votado en contra y Compromís se ha abstenido. A los populares, con nueve ediles y que gobiernan en minoría, no les han salido los números.

El alcalde, Santiago Román, ha recordado que las opas son un mecanismo de las administraciones para pagar facturas, "no lo hemos inventado nosotros", y ha puesto a PSOE y Vox en el punto de mira por "jugar con el pan de los vecinos".

Mientras, el PSOE ya había advertido al alcalde durante meses que no iba a seguir avalando este modelo de gestión, basado en soluciones puntuales y extraordinarias, y que tiene que haber un presupuesto, del que nada se sabe.

Excepción convertida en norma

La portavoz socialista, Esther Donate, ha señalado directamente al regidor, que "tiene que dar ejemplo de responsabilidad" y es de las áreas que él gestiona de donde salen la mayoría de facturas que se deben para gastos en fiestas y protocolo: "Es usted quien juega con el pan, la culpa de que personas que llevan haciendo trabajos desde hace dos años no cobren es suya, por no haberlos incluido en los presupuestos".

Por su parte, la portavoz de Vox, Gema Alemán, ha recordado que esta "mala dinámica y planificación" es una forma "viciada" de trabajar porque el reconocimiento extrajudicial de créditos es "una excepcionalidad".

El alcalde intenta a la desesperada convencer a los ultras, que le acusan de hacer "chantaje"

Por ello, también ha cargado contra el PP: "No hagan ver como que no queremos que se pague, los primeros responsables son ustedes por permitir que se llegue a esta situación, no de la vuelta a la tortilla".

El primer edil, que ha recordado las cuentas del Ayuntamiento, con una deuda de casi dos millones y un remanente de once, se ha jugado una última bala para intentar convencer a la formación de ultraderecha: "Me comprometo a amortizar un millón de deuda si no votan en contra junto al PSOE".

Pero ni por esas. Alemán ha considerado la propuesta "un chantaje" y ha elevado todavía más el tono contra Román: "No confunda, del plano financiero hable con el interventor, ¿en qué cabeza cabe que no queremos pagar? Esta no es la forma de trabajar".

Compromís ha visto los toros desde la barrera en todo momento, sin intervenir en el punto, y llegado el momento de la votación, la balanza ha caído del lado del "no".

Carrera profesional

Lo que sí ha salido adelante, y por unanimidad, ha sido el reglamento regulador del sistema de carrera profesional horizontal y de la evaluación del desempeño del personal del Ayuntamiento.

Este acuerdo, en opinión de la concejala de Personal, Julia Parra, implica que el Ayuntamiento da un paso "serio, justo y necesario. Un paso que nace del consenso, que reconoce el valor de nuestros trabajadores y que fortalece esta casa común que es el ayuntamiento y, por tanto, ganan nuestros ciudadanos porque tendremos un ayuntamiento más eficiente y más moderno".

A este respecto, cabe destacar que incluso quien lleve un solo día trabajando en el Ayuntamiento podrá formar parte de la carrera profesional si así lo desea. "Y esto marca una diferencia importante respecto de otras administraciones, donde a veces se exigen cinco años de antigüedad para empezar a acceder a estos sistemas. Aquí no. Aquí hemos querido abrir la puerta desde el principio, porque creemos en una administración que reconozca a las personas desde el primer día", ha recalcado Parra.

La edil también ha adelantado que, en su plan de modernización de la administración se incluye la elaboración de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT).