San Vicente cambia de ubicación el castillo y otras novedades de los Moros y Cristianos

San Vicente del Raspeig ultima los preparativos para la celebración de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de este año junto a las dos entidades festeras organizadoras, la Comisión Municipal de Fiestas y la Unión de Comparsas de Moros y Cristianos Ber-Largas.

El alcalde, Pachi Pascual, ha asegurado que el municipio está "preparado para vivir un programa de actos que este año incorpora importantes novedades, "fruto del trabajo conjunto tanto del Ayuntamiento con las dos entidades organizadoras que permitirá que San Vicente y sus ciudadanos disfrutemos de las que, como cada año, esperamos que sean las mejores fiestas posibles".

Entre las novedades en el programa de actos destaca la recuperación del clásico concierto en honor a San Vicente Ferrer, una actuación que se realizó hasta los años 60 y que volverá a celebrarse de la mano de la Unión Filarmónica Santa Cecilia el próximo sábado 18 de abril a las 19.30 horas, antes del Tradicional Correfoc. El repertorio estará inspirado en las antiguas ediciones con pasodobles, música de zarzuela, verbena y vals.

El edil de Fiestas, Cristian Gil, lo ha anunciado como la recuperación de uno de los actos "más emblemáticos" que se realizaban en San Vicente en honor al patrón y que este año se han decidido a recuperar, con una estructura similar a la de aquel entonces, "con el objetivo de que se asiente y vuelva a formar parte del programa habitual de fiestas".

Infantil

Para los más pequeños, se han programado hasta dos nuevas actividades tras la celebración de los días grandes. El jueves 16 de abril se llevará a cabo un taller de juegos tradicionales en la Plaza de España a las 18 horas, impulsado por la Comisión Municipal de Fiestas y la concejalía de Juventud. Del mismo, y por primera vez, el viernes 17 de abril, a las 11 horas en la misma ubicación, se realizará un cuentacuentos y varios talleres en inglés, con la colaboración de la academia local Kids&Us.

El presidente de la Comisión Municipal de Fiestas, Iván Torregrosa, ha explicado que tras la exposición organizada hace unos días para los niños y niñas de San Vicente, "queremos seguir acercando nuestras tradiciones a los más pequeños y para ello queremos potenciar los regocijos populares con nuestras propuestas, ya que son actividades pensadas para ellos".

Presentación de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de San Vicente / INFORMACIÓN

Otra de las novedades para este año es el cambio en la orientación del castillo, el cual se mantendrá en su ubicación habitual, el Solar de la Inmaculada, pero se desplaza a uno de los laterales para ampliar la zona dedicada a la representación de la batalla. En la nueva distribución solo habrá una grada lateral con capacidad de albergar a uno 750 espectadores, un incremento con respecto a la cantidad de asistentes que sumaban las dos tribunas anteriores.

Ricardo Bernabeu, presidente de la Unión de Comparsas de Moros y Cristianos Ber-Largas, ha apuntado que el cambio busca "dotar de todavía más espectacularidad a nuestras embajadas, además de aumentar el número de público y responder a una demanda recurrente de los festeros, ya que con la nueva distribución evitaremos las molestias que pueda generar el sol durante la embajada cristiana del martes".

Sumisión química

El alcalde también ha anunciado que este año, durante la celebración de los principales días de fiesta en los que se concentra la actividad en kábilas, calles y plazas durante la noche, el Punto Violeta y todas las comparsas contarán con dispositivos para detectar en la bebida sustancias que puedan inducir a la sumisión química.

Pascual ha detallado que se trata de un sistema parecido al implantado el año pasado, pero en esta ocasión "cambiamos las pulseras por unas pegatinas que se pueden adherir al teléfono móvil y que permite detectar hasta cinco sustancias con una sola gota".

Los dispositivos han sido suministrados al Ayuntamiento por la Conselleria de Igualdad, a través de su comisionado para la lucha contra la violencia sobre la mujer, Felipe del Baño.