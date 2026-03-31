Y la playa para perros de El Campello, más de un mes cerrada por un vertido misterioso

Si en la zona de Cala Lanuza de El Campello se ha producido este martes un vertido por una avería en una vivienda particular, en otra zona del turístico municipio, en la Punta del río Seco, la playa para perros lleva más de un mes cerrada.

El motivo es un vertido que llegó hasta el mar y cuyas causas está investigando la Policía Local. El Ayuntamiento ha tenido reuniones con el comandante del puesto de la Guardia Civil en El Campello y con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) para informar de la situación y transmitir la inquietud municipal.

El concejal de Seguridad y de Servicios y Mantenimiento, Rafa Galvañ, a preguntas de Esquerra Unida-Podem, informó en el último pleno de que la playa sigue clausurada porque se detectó, haciendo analíticas "fuera de nuestra demarcación", que daban unos parámetros altos.

"Nosotros no estábamos vertiendo ni había una causa municipal para que pasase esto, fuimos a varios puntos, uno de ellos donde suelta el agua la depuradora, y dieron unos niveles altos", explicó el concejal.

Estaciones de bombeo

Se tomaron más muestras la semana y pasada y el Ayuntamiento está a la espera de recibir los resultados del informe del Instituto de Ecología Litoral para proceder a la apertura de la playa para perros. Mientras, sigue el proceso hasta dar con las causas, pero el gobierno local tiene claro que no procede de sus estaciones de bombeo.

Hace unos meses se produjo ya un episodio de desastre medioambiental de este tipo en la cala de la Punta del río Seco. Una inspectora de la Conselleria de Medio Ambiente y técnicos municipales de playas y medio ambiente acudieron a la zona y corroboraron que los vertidos no eran responsabilidad del Ayuntamiento.

Mientras, la plataforma ciudadana Río Seco ha asegurado que mostrará su rechazo a la concesión de banderas azules en la zona tras los vertidos de los últimos meses. El colectivo ya presentó un escrito ante el Ayuntamiento el año pasado en el que solicitaba que la Dirección General del Agua, en el ejercicio de sus competencias, iniciase de oficio las actuaciones necesarias para la limpieza, restauración y control ambiental de la desembocadura del río Seco, en coordinación con la CHJ y El Campello.