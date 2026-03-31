Un pregonero de cine para los Moros y Cristianos de San Vicente

Quedan unos pocos días para el arranque de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de San Vicente del Raspeig, que se celebran del 7 al 19 de abril, y ya conocemos el pregonero. Se trata de José Alberola, propietario del centenario cine La Esperanza y tercera generación que gestiona este emblemático espacio lleno de recuerdos para miles de personas.

El pregonero dará el pistoletazo oficial a los festejos desde el balcón del antiguo Ayuntamiento. Se trata de un reconocimiento a una empresa que es ya una institución en San Vicente y que precisamente cumple en 2026 un siglo. Su abuelo fundó el cine La Esperanza y primero sus hijos y ahora su nieto y familia se encargan de la gestión.

"Con alegría, tesón y ganas de trabajar, los negocios salen adelante", afirma Alberola que está "muy orgulloso" de haber sido elegido y ya está preparando el discurso, "que saldrá del corazón".

Alberola coge el testigo de pregonero de Sebastián Sánchez, quien lo hizo en 2025, el único festero que nunca se ha perdido un desfile en estos 50 años en las filas de su comparsa, Moros Viejos.

Zona de batalla

San Vicente ultima los preparativos para la celebración de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos, que este año cuenta con importantes novedades, como es el cambio en la orientación del castillo, el cual se mantendrá en su ubicación habitual, el Solar de la Inmaculada, pero se desplaza a uno de los laterales para ampliar zona dedicada a la representación de la batalla.

En la nueva distribución solo habrá una grada lateral con capacidad de albergar a unos 750 espectadores, un incremento con respecto a la cantidad de asistentes que sumaban las dos tribunas anteriores.

El cambio busca dotar de todavía más espectacularidad a las embajadas, además de aumentar el número de público y responder a una demanda recurrente de los festeros, ya que con la nueva distribución se evitarán las molestias que pueda generar el sol durante la embajada cristiana del martes.