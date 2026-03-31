Un vertido en Cala Lanuza recibe (otra vez) a los turistas en El Campello

Ya están aquí. Los turistas que han llegado a la Costa Blanca para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa se cuentan por miles y El Campello es una de las zonas marcadas, ya que es un nicho de visitantes madrileños y manchegos.

Los bañistas toman las playas y calas del municipio en un martes con temperaturas que superan los veinte grados. Pero con lo que no contaban es con un vertido que se ha producido en Cala Lanuza. Se trata de una avería en una vivienda particular, que ha provocado que la fuga saliese por la calle.

La Policía Local y técnicos de seguridad, medio ambiente y playas han acudido a la zona y tras casi dos horas se ha conseguido cortar el vertido taponando las canalizaciones de ese inmueble.

Vertido en Cala Lanuza / INFORMACIÓN

Se va a redactar un parte policial de incidencia, que se trasladará a Disciplina Urbanística para que revise y determine las obras que necesariamente tiene que hacer el dueño de la vivienda, explican fuentes municipales. No ha sido necesario clausurar la zona de baño, a donde no ha llegado el vertido.

Cierre de la zona de baño

No es la primera vez que se producen vertidos de fecales, con el consiguiente cierre de la cala, para pesar de los vecinos de Cala Lanuza, que están "hartos" de esta situación, han lamentado a INFORMACIÓN. En los últimos años, se han registrado episodios de fugas de la red de alcantarillado, sobresaliendo las aguas negras por las trapas de las calles y acabando en la playa.

El origen de la mayoría de los vertidos apuntaba supuestamente a la red de saneamiento del complejo turístico Dormio y el Ayuntamiento abrió varios expedientes de sanción tanto al bloque de apartamentos como a particulares, pero finalmente caducaron los expedientes.

Vertido este martes en Cala Lanuza / INFORMACIÓN

Para acabar con los vertidos de fecales en la zona norte de El Campello, se están ejecutando desde mayo de 2024 las obras de canalización, que tenían un periodo de ejecución de quince meses, pero la fecha de finalización se ha alargado hasta antes del inicio del verano. Los trabajos han consistido en instalar conducciones, estaciones de bombeo, suministro de equipos electromecánicos, instalación eléctrica y telecontrol. En las urbanizaciones viven alrededor de 7.300 personas y que cuentan con instalaciones obsoletas o insuficientes para la correcta gestión integral del agua.

Aguas subterráneas

Precisamente, el Ministerio para la Transición Ecológica decidió en enero denegar la autorización de vertido de aguas residuales a las aguas subterráneas solicitada por el Ayuntamiento de El Campello para la EDAR La Merced, situada en la urbanización Cala Merced. La razón es que considera improcedente conceder el permiso a una instalación con carácter temporal y situada en una zona inundable, con riesgo potencial de escorrentías hacia zonas urbanizadas y áreas de baño cercanas como Cala Lanuza.