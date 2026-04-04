La cubierta del túnel de Sant Joan desata una "guerra" entre el Ayuntamiento y el Gobierno

Resultó una obra colosal, no solo por el tiempo de ejecución y la inversión realizada, tres años y medio y 25 millones de euros. El túnel de la autovía a la altura de Sant Joan d'Alacant es una infraestructura clave para el área metropolitana de Alicante y el Gobierno central impulsó los primeros trabajos de envergadura en 30 años para mejorar la seguridad del paso subterráneo de la A-70.

La actuación finalizó hace unos nueve meses y parecía que todo iba sobre ruedas. Pero la realidad es otra y se ha desatado una "guerra" entre el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento. ¿El motivo? No hay uno más claro que el agua, y es literal.

Resulta que en las inmediaciones de la cubierta hay un canal de riego que tiene fugas y el caudal ha llegado en ocasiones hasta la zona del túnel, explica la Subdelegación del Gobierno. Para evitar que el agua entre a la infraestructura de carreteras, se ha construido una arqueta grande a la que se dirige el agua, pero que cuando se llena, rebosa y vierte por la calle 8 de marzo y colindantes de Sant Joan.

Hicieron una chapuza, para que no se me moje la cubierta pongo una bomba y lo mando todo al pueblo Santiago Román — Alcalde de Sant Joan

Por otro lado, Transportes ha emitido un requerimiento a la comunidad de regantes de la Huerta de Alicante, propietaria de la acequia que tiene filtraciones, para que la repare, pero no ha recibido contestación.

Pero el gobierno local del PP tiene otra opinión de los hechos, totalmente contraria, y considera que lo que ha hecho el ministerio no es más que una "chapuza", según afirmó en el último pleno el alcalde, Santiago Román.

Calle 8 de marzo y colindante, que se anegan de agua / Jose Navarro

El regidor incidió en que el organismo que dirige Óscar Puente invirtió casi 25 millones en seguridad en el túnel, pero "se olvidó de la cubierta, que hubiese sido un poquito más" de inversión.

La bomba de la discordia

Román explicó que el ministerio instaló una bomba que, cuando llueve con fuerza, se pone en marcha y tira toda el agua a la calle 8 de marzo y adyacentes, dejándolas anegadas. "Hicieron una chapuza, para que no se me moje la cubierta pongo una bomba y lo mando todo al pueblo de al lado", recalcó.

El edil de Urbanismo, David Aracil, por su parte, recalcó que han hecho ya tres requerimientos y Transportes no ha contestado a ninguno de ellos. En el escrito, el Ayuntamiento le pide que tome las medidas necesarias para el cese "inmediato" de los vertidos a cielo abierto procedentes de la cubierta de la autovía A-70 hacia la vía pública municipal, "al estar generando problemas de salubridad pública y seguridad vial" en los viarios municipales afectados.

Cubierta del túnel de la autovía de Sant Joan / Jose Navarro

Y es que han realizado análisis y los resultados muestran unos niveles de amonio y nitritos propios de aguas residuales, pero que también podrían deberse a afecciones por algún fertilizante.

El gobierno local del PP requiere también al ministerio socialista para que, en relación con las obras ejecutadas en la cubierta de la autovía y la evacuación de aguas de escorrentía, se lleve a cabo una inspección técnica conjunta.

Solución técnica

Esa visita tiene la finalidad de analizar las afecciones generadas por las obras ejecutadas en la cubierta de la autovía, evaluar el sistema de evacuación de aguas implantado y coordinar la adopción de una solución técnica que evite daños a la vía pública y a las edificaciones colindantes.

"En lugar de canalizar el agua de lluvia por el canal de riegos, el ministerio prefiere no informar y a través de una bomba extraer el agua y verter en superficie, que es ilegal por la propia normativa", expuso el concejal.