Detenida por arrancar los pendientes de oro a una anciana y desgarrarle los lóbulos en San Vicente

La Guardia Civil, en el marco del Plan Mayor de Seguridad, ha detenido a una mujer de 43 años como presunta autora de un delito de robo con violencia cometido en plena vía pública en San Vicente del Raspeig.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de marzo, cuando los agentes recibieron un aviso alertando del asalto a una mujer de 88 años. Durante el robo, la víctima sufrió lesiones tras un forcejeo en el que la agresora le arrancó los pendientes de oro que llevaba puestos, provocándole desgarros en los lóbulos de las orejas.

Ante la gravedad de lo sucedido y la especial vulnerabilidad de la víctima, la Guardia Civil activó de inmediato un dispositivo de localización en el que participaron patrullas uniformadas y de paisano. Además, se recabaron y analizaron imágenes de cámaras de seguridad de la zona, que permitieron identificar a la sospechosa mientras huía del lugar.

Gracias a la rapidez de la actuación policial, los agentes lograron identificar a la presunta autora, vecina de la localidad. Horas después, fue localizada en un parque de San Vicente del Raspeig y detenida.

Venta de los pendientes

Paralelamente, los investigadores realizaron gestiones en distintos establecimientos de compra-venta de oro, logrando recuperar los pendientes sustraídos en uno de ellos. Las joyas fueron devueltas a su propietaria, que aún se encontraba conmocionada por el suceso.

Las pesquisas han revelado además que la detenida había realizado numerosas ventas de joyas en este tipo de negocios en los últimos años.

Investigada

Asimismo, se ha constatado que la mujer ha trabajado como personal sanitario en un hospital de la provincia. Los investigadores no descartan que, aprovechando su puesto, pudiera haber sustraído joyas a pacientes, por lo que la investigación continúa abierta en colaboración con el centro hospitalario para localizar posibles nuevas víctimas.

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La detenida fue puesta a disposición judicial, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares. Esta actuación se enmarca en el Plan Mayor de Seguridad, una iniciativa dirigida a prevenir delitos y reforzar la protección de las personas mayores, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.