Xixona no quiere más vehículos atrapados en calles estrechas

Xixona ha activado nuevas medidas para mejorar la seguridad vial y la movilidad urbana, entre ellas la limitación del acceso de vehículos de gran tamaño al centro histórico y una nueva fase de repintado de la señalización horizontal en distintos puntos del municipio.

En el casco antiguo, el consistorio ha instalado nueva señalización en varias calles con el objetivo de restringir el paso de vehículos de grandes dimensiones y evitar los problemas de circulación detectados en los últimos meses. En concreto, se han colocado ocho señales en puntos estratégicos como El Raval, la calle Nou, la calle del Castell, la calle Virgen del Lorito y el acceso desde la carretera CV-810, desde la rotonda hasta el Castell.

La nueva regulación establece un máximo de dos toneladas de peso, una anchura máxima de dos metros y una longitud máxima de cinco metros. Esta medida, desarrollada en colaboración con la Asociación de Vecinos del Casc Antic, responde al aumento del tráfico vinculado a los servicios de reparto a domicilio y otras actividades.

Inversión

El concejal de Tráfico y Seguridad Vial, Cristian Sirvent, ha explicado que estas actuaciones se incluyen dentro del plan de mejora de la movilidad urbana de Xixona y han supuesto una inversión total de 20.500 euros con el objetivo de reforzar la seguridad y facilitar la movilidad tanto de vehículos como de peatones.

"Con esta señalización evitamos que vehículos queden atrapados en calles estrechas, lo que obligaba a realizar maniobras complejas o incluso a intervenciones de la Policía Local. Además, mejoramos la convivencia y garantizamos que los vecinos puedan acceder a sus viviendas con normalidad", ha añadido el edil.

Nueva señalética / INFORMACIÓN

Paralelamente, el Ayuntamiento ha completado una nueva fase de pintura vial en distintos barrios del municipio, centrada en reforzar la seguridad, ordenar el estacionamiento y facilitar la movilidad tanto de vehículos como de peatones.

Entre las mejoras realizadas destaca la creación y repintado de nuevos pasos de peatones en zonas de alta afluencia, así como la reorganización de áreas de aparcamiento y la adaptación de plazas a las necesidades actuales, mejorando la visibilidad y la seguridad.

Repintado de calles en Xixona / INFORMACIÓN

Una de las actuaciones más relevantes se ha llevado a cabo en la zona del cementerio municipal, donde se han pintado numerosas marcas viales nuevas. En este entorno se ha habilitado un nuevo acceso peatonal desde la rotonda de la CV-800 y un paso de peatones que conecta con la entrada principal, además del repintado del stop de salida y la señalización de parada de carril.

En el barrio del Almarx se ha mejorado el acceso desde la calle Camí del Salt y la CV-800, se ha creado una nueva zona de parada de bus interurbano y se han reorganizado los estacionamientos en cordón entre las calles Josep Maria Samper y del Través, que han pasado de cuatro a ocho plazas. También se ha habilitado una nueva zona de estacionamiento entre las calles Font de Bugaia y Sant Mateu.

Parada de bus

Asimismo, se ha fijado un nuevo stop y se han repintado los pasos de peatones en la calle Font de Grau y en el cruce de Josep Maria Samper con Sant Lluc, además de la señalización completa de calles como Sant Mateu, Font de Bugaia y Manuel Galiana Uriarte, incluida la rotonda frente al IES Xixona y la parada de autobús.

En la zona de la calle Alicante se han habilitado dos nuevas áreas de estacionamiento para motocicletas y se ha reubicado la plaza reservada a personas con movilidad reducida, acercándola a zonas comerciales y servicios como Correos. También se ha eliminado un paso de peatones en la calle Alcoy que presentaba problemas de visibilidad y se ha señalizado un nuevo ceda el paso en la Plaza del Convent.