El Campello prepara una gala solidaria para evidenciar las enfermedades invisibles

El Campello celebrará el próximo 7 de junio en la Casa de Cultura (19 horas) na gala solidaria destinada a visibilizar la realidad de las enfermedades invisibles y respaldar la labor de Fibro Protesta Ya, una asociación que lleva más de once años reivindicando mejoras para las personas afectadas.

El evento, que combinará música, arte y participación ciudadana, busca convertirse en un punto de encuentro entre la sociedad y una causa que, según la organización, continúa siendo ignorada por las instituciones.

Patologías

Fibro Protesta Ya centra su trabajo en la defensa de patologías como la fibromialgia, la sensibilidad química múltiple, la encefalomielitis miálgica y la hipersensibilidad electromagnética. La asociación reclama su reconocimiento como enfermedades crónicas y discapacitantes, así como la mejora de los protocolos sanitarios, el acceso a diagnósticos precoces y la garantía de prestaciones sociales adecuadas.

Además, insiste en la necesidad de combatir el estigma social que rodea a estas dolencias, que afectan mayoritariamente a mujeres y que, pese a su impacto en la calidad de vida, continúan siendo poco visibles.

Agencia ATLAS / Fernando Bustamante

Falta de apoyo

Uno de los aspectos que la asociación destaca es la falta de apoyo recibido a lo largo de su trayectoria. Según explican, durante más de una década han impulsado iniciativas como la presentación reiterada de una Proposición No de Ley en el Congreso, sin contar con subvenciones públicas ni patrocinio privado.

Así, explican que las actividades realizadas —desde campañas informativas hasta desplazamientos para acciones reivindicativas— han sido financiadas principalmente con recursos propios y pequeñas aportaciones de su entorno.

Una gala con objetivo solidario

La gala del 7 de junio pretende recaudar fondos para sostener la actividad de la asociación y continuar impulsando sus reivindicaciones. La organización subraya que cada aportación contribuirá a apoyar a las personas afectadas y a mantener viva la visibilidad de estas enfermedades.

Las entradas estarán disponibles en modalidad general, con asistencia al evento, y también en formato “fila cero” para quienes deseen colaborar sin acudir. Se pueden adquirir en vivaticket.com

Con esta iniciativa, El Campello se suma a la reivindicación de un colectivo que pide mayor atención institucional y social, en una cita que aspira a combinar cultura y compromiso en favor de una causa que continúa buscando reconocimiento.