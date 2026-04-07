El Campello moderniza sus parques infantiles: más seguridad y diversión para los más pequeños

Tres áreas de juegos infantiles de El Campello ya han reabierto al público tras ser completamente renovadas o mejoradas para ofrecer espacios más seguros, modernos y atractivos para los más pequeños. Se trata del parque de Alcalasí, en Muchavista; una zona de juegos en la Plaza de la Virgen del Carmen; y la isla infantil del Parque de Tráfico.

Las actuaciones han incluido la revisión técnica de todos los elementos para garantizar la seguridad, así como la renovación de pavimentos y la rehabilitación de los juegos. En el parque de Alcalasí, por ejemplo, se ha sustituido el antiguo suelo por uno de caucho continuo más seguro, se han reparado todos los elementos infantiles y se ha completado la actuación con nueva plantación de arbolado.

En la zona de juegos de la Plaza de la Virgen del Carmen también se ha renovado el pavimento y se han rehabilitado por completo los juegos, mientras que en el Parque de Tráfico se ha restaurado el juego principal con forma de barco y se ha instalado césped artificial para mejorar el entorno.

Proyecto amplio

El alcalde, Juanjo Berenguer, junto a la primera teniente de alcalde, Lourdes Llopis, y el concejal de Infraestructura Pública, Cristian Palomares, han visitado estos espacios para comprobar el resultado de unas obras incluidas en el Plan de Inversiones municipal.

Estas mejoras forman parte de un proyecto más amplio que contempla la renovación de parques infantiles en todo el municipio, con una inversión cercana al millón de euros. La empresa adjudicataria, Imesapi S.A., está actuando progresivamente en diferentes barrios siguiendo un calendario establecido por el ayuntamiento.

GPS para emergencias

Además de la renovación de los juegos, todas las áreas incorporan nuevas medidas informativas y de seguridad, como carteles con coordenadas GPS para facilitar la localización en caso de emergencia, teléfonos útiles y normas de uso. Entre ellas, se establece un horario de 9:00 a 22:00 horas y la prohibición de acceder con animales, bicicletas o calzado que pueda dañar el pavimento.

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El consistorio también hace un llamamiento a la responsabilidad de las familias para cuidar estas instalaciones, recordando que el respeto por el mobiliario y las zonas verdes es clave para que estos espacios sigan siendo seguros y agradables para todos.