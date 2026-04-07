Una nota en el parabrisas de un coche destrozado en El Campello que lo cambió todo

La Policía Local de El Campello ha logrado identificar al autor de un siniestro nocturno que se dio a la fuga tras causar importantes daños a un vehículo correctamente estacionado en la vía pública de la localidad. Un caso que, pese a la ausencia total de testigos, terminó resolviéndose gracias a una investigación minuciosa… y a una nota en un parabrisas.

Los hechos se remontan a la madrugada de Nochebuena. El propietario del vehículo afectado se encontró, horas después, con una escena desoladora: su coche, prácticamente nuevo, presentaba graves desperfectos tanto en la parte trasera como en la delantera. El impacto había sido tan fuerte que, tras ser embestido por detrás, el vehículo fue desplazado hasta chocar contra una farola. No había ningún aviso, ninguna nota, ni rastro aparente del responsable.

El vehículo sufrió daños por doce mil euros

Patrulla nocturna

A pesar de ello, la patrulla nocturna de servicio detectó el siniestro y activó de inmediato una investigación que se prolongó durante varias horas. El primer paso fue reconstruir lo ocurrido a partir de los daños, lo que permitió a los agentes determinar el color del vehículo implicado en la colisión.

A partir de ahí comenzó un exhaustivo trabajo de revisión de cámaras de seguridad de la zona. Tras analizar numerosas grabaciones, los agentes lograron localizar un vehículo que coincidía con las características observadas y que, además, presentaba daños compatibles con el impacto. Esa fue la pista definitiva: pudieron identificar la marca, la matrícula y, finalmente, al propietario del coche implicado en el accidente. El autor había sido localizado.

Sin embargo, el momento más inesperado para la víctima llegó después. Los agentes dejaron una nota en el parabrisas de su vehículo, indicándole que debía acudir a dependencias policiales. Lejos de ser una simple comunicación, aquel mensaje se convirtió en la clave que lo cambiaría todo.

Detalle de los daños / INFORMACIÓN

Doce mil euros

Al presentarse en la Jefatura, el propietario recibió la noticia: el responsable del siniestro había sido identificado. Los daños, que ascendían a unos 12.000 euros, eran considerables, pero el caso estaba resuelto gracias a la labor policial.

El afectado ha querido hacer público su agradecimiento, destacando especialmente tanto la profesionalidad como la dedicación de los agentes. En su testimonio, subraya que, pese a la dificultad del caso —sin testigos y ocurrido en plena madrugada—, la Policía Local fue capaz de reconstruir los hechos, localizar al responsable y facilitar la resolución del incidente.

“Me gustaría hacer público mi agradecimiento por el buen hacer y profesionalidad de la Policía Local de El Campello”, señala. “Gracias a su enorme labor averiguaron qué vehículo había ocasionado el siniestro, lo buscaron, lo encontraron y me dejaron una nota en el parabrisas para que me pusiera en contacto con ellos”.

Reconocimiento

El ciudadano concluye su mensaje con palabras de reconocimiento hacia los agentes implicados: “Servidores públicos con esta profesionalidad da mucho placer. Mi enhorabuena y muchas gracias. Estaré siempre agradecido. Quisiera hacer público este mensaje, e incluso que se les transmita a la Policía, y en concreto a los dos agentes que se tomaron tantas molestias y realizaron una tarea minuciosa y muy profesional”. Mandos policiales, concejal de Seguridad (Rafa Galvañ), y el alcalde Juanjo Berenguer han trasladado ya esas felicitaciones a los agentes actuantes..

Las felicitaciones han sido trasladadas a los agentes actuantes tanto por los mandos policiales como por responsables municipales, poniendo en valor una actuación que demuestra la importancia del trabajo riguroso incluso en los casos más complejos y aparentemente sin pistas.