¿Un aparcamiento para autocaravanas en San Vicente?

El PSOE de San Vicente del Raspeig ha vuelto a poner sobre la mesa una propuesta que conecta con una tendencia al alza: la habilitación de un área específica para autocaravanas en el municipio. La iniciativa fue trasladada por el concejal socialista Jesús Villar durante el pleno ordinario del mes de marzo, en el que preguntó al equipo de gobierno de PP y Voxpor la posibilidad de implantar esta infraestructura.

Los socialistas, que aseguran ya incluían esta medida en su programa electoral, defienden que se trata de una demanda creciente entre la ciudadanía. Plantean, además, que la instalación podría ubicarse en un polígono industrial, una solución que permitiría compatibilizar el uso del suelo y seguir el ejemplo de otros municipios de la provincia como Benidorm, Alicante, Santa Pola, Elda o Villena, donde este tipo de espacios ya funcionan, según la formación.

Las caravanas regresan a Urbanova / Pilar Cortés

"Nos hacemos eco de esta medida, que puede servir para dar respuesta a las demandas vecinales y para potenciar este tipo de turismo, recurrente en la provincia de Alicante", señaló Villar durante la sesión plenaria, instando al gobierno local que encabeza Pachi Pascual a estudiar las solicitudes recibidas en el Ayuntamiento.

La propuesta no surge en el vacío. En los últimos años, el auge de las autocaravanas y las furgonetas camperizadas ha transformado la forma de viajar -y, en algunos casos, incluso de vivir-. Para muchos jóvenes, representan una alternativa habitacional más asequible y flexible; para otros perfiles, con mayor estabilidad económica, se han consolidado como una segunda residencia sobre ruedas, vinculada al ocio y la libertad de movimiento.

Limitaciones para autocaravanas en Alicante

Sin embargo, este crecimiento también ha evidenciado la falta de infraestructuras adecuadas. Un ejemplo cercano se encuentra en la ciudad de Alicante, donde los conductores de autocaravanas deberán buscar nuevos espacios para pernoctar. El Ayuntamiento, en colaboración con el Servicio Provincial de Costas, ha culminado un operativo para impedir el estacionamiento de estos vehículos en la zona de la Cantera, frente al antiguo Tiro de Pichón.

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Rocas contra caravanas y vehículos frente al mar en la Cantera / Jose Navarro

Este enclave, con vistas privilegiadas y cercano al centro urbano, había experimentado en los últimos dos años una ocupación creciente de autocaravanas en un aparcamiento inicialmente destinado a turismos. La ausencia de espacios habilitados convirtió el lugar en una solución improvisada que, con el tiempo, ha derivado en un problema de ordenación.