El Campello renueva 23 contenedores soterrados y elimina 15 unidades inoperativas

La renovación del sistema de recogida de residuos en El Campello se ha puesto en marcha dentro de la nueva contrata de limpieza viaria y gestión de residuos adjudicada a FCC, que ha iniciado un proceso de modernización progresiva de las infraestructuras de recogida de basura en todo el municipio con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio, reducir incidencias y adaptar el sistema a las necesidades actuales de población y uso, tal y como explican fuentes municipales.

En esta primera fase, el plan se centra especialmente en los contenedores soterrados. Está prevista la renovación de 23 unidades distribuidas en distintos puntos del término municipal, muchas de ellas situadas en zonas de alta densidad de uso o con mayor desgaste por el paso del tiempo. De estas actuaciones, al menos tres islas ya han sido objeto de intervención, en trabajos que han consistido principalmente en la sustitución de la plataforma de extracción, el sistema hidráulico de elevación y el buzón por el que los usuarios depositan las bolsas de residuos, elementos clave para el correcto funcionamiento de estos sistemas subterráneos.

Instalación de los nuevos contenedores / INFORMACIÓN

Autocierre

Además de la renovación física, incidir en que uno de los cambios más relevantes introducidos en estos nuevos contenedores es la incorporación de sistemas de autocierre a presión, diseñados para que, una vez depositada la bolsa de basura, la tapa se cierre de manera automática, progresiva y silenciosa, lo que reduce de forma significativa el impacto acústico en la vía pública, especialmente en horas nocturnas, y mejora la convivencia en zonas residenciales donde estos puntos de recogida están más próximos a viviendas. Este tipo de mejora responde también a criterios de accesibilidad y comodidad de uso, ya que el diseño del buzón se ha optimizado para facilitar el depósito de residuos por parte de cualquier usuario.

Así se lo ha explicado el delegado de FCC en el municipio, Alejandro Calbo, durante una visita a las instalaciones, al concejal de Servicios y Mantenimiento, Rafa Galvañ, a la primera teniente de alcalde, Lourdes Llopis y al edil de Infraestructura Pública, Cristian Palomares.

En paralelo a estas mejoras técnicas, la empresa concesionaria ha llevado a cabo un estudio del estado del conjunto de la red de contenedores soterrados, a partir del cual se ha determinado la eliminación de aproximadamente 15 unidades actualmente existentes, al considerarse “inoperativas” debido a problemas de funcionamiento, obsolescencia o dificultades de mantenimiento que hacían poco eficiente su conservación dentro del sistema global.

Soterrados

Esta decisión permitirá reordenar los puntos de recogida soterrada y concentrar los recursos en aquellas ubicaciones que ofrecen mejores condiciones de uso y operatividad.

El proyecto no se limita únicamente a los contenedores soterrados, sino que forma parte de una actuación mucho más amplia incluida en la contrata, que contempla en los próximos meses una renovación integral y ampliación del sistema de contenedores en superficie. Esta fase afectará a los distintos tipos de residuos habituales, como basura orgánica, papel y cartón, así como envases y plásticos, con la instalación de nuevos modelos más modernos, accesibles y con mayor capacidad, con el objetivo de mejorar la separación en origen y facilitar el reciclaje por parte de los ciudadanos.

Iglús

De forma paralela, el sistema de recogida de vidrio, gestionado por Ecovidrio, también está siendo actualizado mediante la instalación de nuevos iglús en sustitución de los existentes, lo que permitirá homogeneizar la imagen del servicio y mejorar la eficiencia de la recogida selectiva. En conjunto, estas actuaciones suponen una renovación global del sistema de residuos del municipio, que busca modernizar la infraestructura, reducir el impacto ambiental y mejorar la calidad del servicio ofrecido a los vecinos.