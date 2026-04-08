Moros y Cristianos de San Vicente del Raspeig 2026: programa completo, horarios y actos clave de las fiestas

San Vicente del Raspeig ya está listo para vivir uno de sus momentos más esperados del año. Las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos 2026 llenan de música, pólvora, desfiles y tradición las calles del municipio alicantino con un programa completo que se alarga durante varios días.

Vecinos y visitantes podrán disfrutar de entradas, embajadas, desfiles, guerrillas y actos festeros que convierten a San Vicente en uno de los epicentros festivos de la provincia de Alicante.

A continuación puedes consultar el programa de actos de los Moros y Cristianos de San Vicente del Raspeig 2026, con todos los horarios y desfiles día a día.

Programa completo de los Moros y Cristianos San Vicente del Raspeig 2026

Martes 7 de abril

18:30 h. Embajada Infantil: Itinerario: avenida de la Libertad - plaza del Castillo

Itinerario: avenida de la Libertad - plaza del Castillo 20:30 h. Inauguración del alumbrado extraordinario de fiestas

extraordinario de fiestas 20:30 h. Nit d’Albaes en la plaza de España: Canto tradicional de estilo valenciano dirigido a las reinas y sus cortes de honor

Miércoles 8 de abril

21:00 h. Entraeta Cristiana: Itinerario: avenida de la Libertad, calle Salamanca, calle Pintor Picasso, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad (hasta el Castillo de Fiestas)

Itinerario: avenida de la Libertad, calle Salamanca, calle Pintor Picasso, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad (hasta el Castillo de Fiestas) Orden de desfile: Nómadas, Caballeros Templarios, Estudiantes, Visigodos, Navarros, Cristians, Contrabandistas, Almogàvers, Maseros, Astures

Jueves 9 de abril

08:30 h. Preparativos para el descenso de la imagen de San Vicente Ferrer

10:00 h. Bajada de San Vicente Ferrer: Colocación del santo en la carroza con volteo general de campanas. A continuación, besamanos de la imagen del patrón y de la reliquia de sus vestiduras

Colocación del santo en la carroza con volteo general de campanas. A continuación, besamanos de la imagen del patrón y de la reliquia de sus vestiduras 21:00 h. Entraeta Mora: Itinerario: avenida de la Libertad, calle Salamanca, calle Pintor Picasso, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad (hasta el Castillo de Fiestas)

Itinerario: avenida de la Libertad, calle Salamanca, calle Pintor Picasso, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad (hasta el Castillo de Fiestas) Orden de desfile: Negros Filà Caballo Loco, Negros Zulúes, Moros Viejos, Moros Nuevos, Tuareg, Marroc’s, Abbasires, Almorávides, Benimerines, Pacos

Viernes 10 de abril

17:00 h. Pasacalle de los cabezudos con dolçaines y tabalets

con dolçaines y tabalets 18:00 h. Pasacalle de recogida de reinas y sus cortes de honor por la Comisión Municipal de Fiestas, acompañados por la Sociedad Musical La Esperanza

19:00 h. Entrada de reinas, cortes de honor y cargos festeros. A continuación, entrada de bandas de música. Itinerario: plaza de la Santa Faz, avenida de la Libertad hasta plaza de España. Interpretación de los himnos del Fester y de San Vicente por las bandas

Orden de cargos festeros: banderín de la Comisión Municipal de Fiestas, cortes de honor, Reina de la Primavera y acompañante, Reina de las Fiestas, autoridades municipales, pregonero/a, director/a de bandas, Comisión Municipal de Fiestas, cargos festeros, embajadores y Junta Unión de Comparsas

Orden de bandas de música: Caballeros Templarios, Estudiantes, Visigodos, Navarros, Cristians, Contrabandistas, Almogàvers, Maseros, Negros Zulúes, Moros Viejos, Moros Nuevos, Tuareg, Marroc’s, Abbasires, Almorávides, Benimerines, Pacos, Astures, Negros Filà Caballo Loco, Nómadas

20:00 h. Pregón de fiestas desde el balcón del Ayuntamiento en la plaza de España. Disparo de traca, arrebato final e interpretación del himno de San Vicente

Disparo de traca, arrebato final e interpretación del himno de San Vicente 21:00 h. Entrada del Fester. Itinerario: calle Pintor Picasso, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad, calle Salamanca hasta Domínguez Margarit

Itinerario: calle Pintor Picasso, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad, calle Salamanca hasta Domínguez Margarit Orden de desfile: Caballeros Templarios, Estudiantes, Visigodos, Navarros, Cristians, Contrabandistas, Almogàvers, Maseros, Astures, Nómadas, Negros Zulúes, Moros Viejos, Moros Nuevos, Tuareg, Marroc’s, Abbasires, Almorávides, Benimerines, Pacos, Negros Filà Caballo Loco, cargos Unión de Comparsas, reinas de las fiestas y Ayuntamiento

Jose Navarro

Sábado 11 de abril

12:00 h. Volteo general de campanas anunciando el inicio de los días grandes de fiestas

12:00 h. Pasacalle de los cabezudos con dolçaines y tabalets

con dolçaines y tabalets 12:00 h. Fiesta de la Flor: Recorrido de las reinas de las fiestas y sus cortes de honor repartiendo flores, acompañadas por cabezudos y dolçaines y tabalets

18:00 h. Entrada Cristiana , precedida por la entrada de reinas y cortes de honor. Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar hasta calle Agost

, precedida por la entrada de reinas y cortes de honor. Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar hasta calle Agost Orden de desfile: Estandartes oficiales, Nómadas, Caballeros Templarios, Estudiantes, Visigodos, Navarros, Cristians, Contrabandistas, Almogàvers, Maseros, Astures

23:30 h. Embajada Mora en avenida de la Libertad

en avenida de la Libertad 00:00 h. Concentración

00:15 h. Inicio del disparo

Bando moro: avenida Ancha de Castelar con calle Pintor Picasso

Bando cristiano: avenida Ancha de Castelar con calle Agost

Domingo 12 de abril

08:00 h. Diana Cristiana . Concentración en plaza del Castillo. Itinerario: plaza del Castillo, avenida de la Libertad, Manuel de Falla, Domínguez Margarit, avenida Ancha de Castelar, Rafael Altamira, Doctor Fleming, San Isidro, Blasco Ibáñez, General Ibáñez, avenida de la Libertad

. Concentración en plaza del Castillo. Itinerario: plaza del Castillo, avenida de la Libertad, Manuel de Falla, Domínguez Margarit, avenida Ancha de Castelar, Rafael Altamira, Doctor Fleming, San Isidro, Blasco Ibáñez, General Ibáñez, avenida de la Libertad Orden de desfile: Nómadas, Caballeros Templarios, Estudiantes, Visigodos, Navarros, Cristians, Contrabandistas, Almogàvers, Maseros, Astures

10:00 h. Pasacalle de recogida de reinas por la Comisión Municipal de Fiestas

11:30 h. Entrada Infantil . Itinerario: avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad y calle Salamanca

. Itinerario: avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad y calle Salamanca Orden de desfile: Negros Filà Caballo Loco, Negros Zulúes, Moros Viejos, Moros Nuevos, Tuareg, Marroc’s, Abbasires, Almorávides, Benimerines, Pacos, Nómadas, Caballeros Templarios, Estudiantes, Visigodos, Navarros, Cristians, Contrabandistas, Almogàvers, Maseros, Astures

18:00 h. Entrada Mora . Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar hasta calle Agost

. Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar hasta calle Agost Orden de desfile: Estandartes oficiales, Negros Filà Caballo Loco, Negros Zulúes, Moros Viejos, Moros Nuevos, Tuareg, Marroc’s, Abbasires, Almorávides, Benimerines, Pacos

24:00 h. Gozos y salvas al patrón San Vicente Ferrer en avenida de la Libertad. Interpretación por la Masa Coral La Aurora, Ball i Art y público. Al finalizar, fantasía multicolor

Lunes 13 de abril

08:00 h. Volteo general de campanas

08:00 h. Diana Mora. Concentración en plaza del Castillo. Itinerario: plaza del Castillo, General Ibáñez, Capitán Torregrosa, Cervantes, San José, Pintor Picasso, Velázquez, plaza Ingeniero García Antón, plaza del Pilar, calle Mayor, Echegaray, Alfonso XIII, Colón, plaza de España, avenida de la Libertad

Concentración en plaza del Castillo. Itinerario: plaza del Castillo, General Ibáñez, Capitán Torregrosa, Cervantes, San José, Pintor Picasso, Velázquez, plaza Ingeniero García Antón, plaza del Pilar, calle Mayor, Echegaray, Alfonso XIII, Colón, plaza de España, avenida de la Libertad Orden de desfile: Negros Filà Caballo Loco, Negros Zulúes, Moros Viejos, Moros Nuevos, Tuareg, Marroc’s, Abbasires, Almorávides, Benimerines, Pacos

10:00 h. Misa en valenciano

11:00 h. Ofrenda de flores al patrón . Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad, plaza de España

. Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad, plaza de España 13:00 h. Misa solemne. Al finalizar, mascletà en la plaza del Maestro

19:00 h. Procesión de San Vicente Ferrer . Itinerario: plaza de España, calle Mayor, plaza del Pilar, Pi y Margall, Pintor Picasso, avenida Ancha de Castelar, Domínguez Margarit, Salamanca, plaza Lillo Cánovas, calle Mayor, plaza de España

. Itinerario: plaza de España, calle Mayor, plaza del Pilar, Pi y Margall, Pintor Picasso, avenida Ancha de Castelar, Domínguez Margarit, Salamanca, plaza Lillo Cánovas, calle Mayor, plaza de España 24:00 h. Castillo de fuegos artificiales en Ronda Oeste

Martes 14 de abril

08:00 h. Volteo general de campanas

09:45 h. Diana de cargos. Itinerario: plaza de España, avenida de la Libertad, Doctor Trueta, Cervantes, San José, Pintor Picasso, Salamanca, Lillo Juan

11:30 h. Embajada Cristiana . Itinerario: avenida de la Libertad

. Itinerario: avenida de la Libertad 19:00 h. Charanga festera . Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad hasta plaza del Castillo

. Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad hasta plaza del Castillo 19:30 h. Misa funeral

Miércoles 15 de abril

18:00 h. Regocijos populares en plaza de España

19:30 h. Baile del Farol Infantil

21:00 h. Danses populars en plaza de España

Jueves 16 de abril

07:30 h. Misa de la Santa Faz

08:00 h. Romería a la Santa Faz desde plaza de España

18:00 h. Taller de juegos tradicionales en plaza de España

Viernes 17 de abril

11:00 h. Cuentacuentos “Story Times” y talleres infantiles en inglés, en la Plaza de España.

18:00 h. Regocijos Populares, en la Plaza de España, con juegos en inglés y diferentes juegos tradicionales de participación como ollas y cucañas.

Sábado 18 de abril

10:45 h. Pasacalle de la Reina de las Fiestas y sus Cortes de Honor acompañadas por los cabezudos, “dolçainers y tabaleters” de la Colla Floreal visitarán el Cottolengo.

acompañadas por los cabezudos, “dolçainers y tabaleters” de la Colla Floreal visitarán el Cottolengo. 12:30 h. Actuación familiar en plaza de España

17:30 h.Campeonatos de chinchón femenino, cau masculino y parchís adulto en avenida de la Libertad

19:30 h. Concierto de la Unión Filarmónica Santa Cecilia en plaza de España

21:30 h. Correfoc por avenida de la Libertad (desde Plaza de España a Plaza Santa Faz) hasta el Solar de la Inmaculada.

El tradicional Baile del Farol en San Vicente del Raspeig. / INFORMACIÓN

Domingo 19 de abril

08:00 h. Volteo general de campanas

11:30 h. Pasacalle por la Comisión Municipal de Fiestas, acompañado de “dolçaines y tabalets” acompañados por la Colla de Dolçainers i Tabaleters “El Tossal”.

por la Comisión Municipal de Fiestas, acompañado de “dolçaines y tabalets” acompañados por la Colla de Dolçainers i Tabaleters “El Tossal”. 12:00 h. Volteo general de campanas

12:15 h. Representación dels Miracles de Sant Vicent: “Dos Miracles en un vol” de D. Manuel Sánchez Navarrete, en el primer tramo de la Avda. Libertad, interpretado por el alumnado de primero y segundo de la ESO del Colegio Santa Faz.

“Dos Miracles en un vol” de D. Manuel Sánchez Navarrete, en el primer tramo de la Avda. Libertad, interpretado por el alumnado de primero y segundo de la ESO del Colegio Santa Faz. 13:30 h. Mascletá infantil , que encenderá la Reina de la Primavera, en el 1º tramo de la Avenida.

, que encenderá la Reina de la Primavera, en el 1º tramo de la Avenida. 22:00 h. Gran Baile del Farol en la Plaza de España amenizado por la Banda de la Sociedad Musical “La Esperanza”. Entre los participantes se repartirán numerosos premios.

Entre los participantes se repartirán numerosos premios. 24:00 h. Bombardeo final de fiestas. en Avda. Libertad (1º y 2º Tramo), con lo que se darán por terminadas nuestras Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos 2026.

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