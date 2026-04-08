Moros y Cristianos de San Vicente del Raspeig 2026: programa completo, horarios y actos clave de las fiestas
Consulta todos los desfiles, entradas, embajadas y actos de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de San Vicente
San Vicente del Raspeig ya está listo para vivir uno de sus momentos más esperados del año. Las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos 2026 llenan de música, pólvora, desfiles y tradición las calles del municipio alicantino con un programa completo que se alarga durante varios días.
Vecinos y visitantes podrán disfrutar de entradas, embajadas, desfiles, guerrillas y actos festeros que convierten a San Vicente en uno de los epicentros festivos de la provincia de Alicante.
A continuación puedes consultar el programa de actos de los Moros y Cristianos de San Vicente del Raspeig 2026, con todos los horarios y desfiles día a día.
Programa completo de los Moros y Cristianos San Vicente del Raspeig 2026
Martes 7 de abril
- 18:30 h. Embajada Infantil: Itinerario: avenida de la Libertad - plaza del Castillo
- 20:30 h. Inauguración del alumbrado extraordinario de fiestas
- 20:30 h. Nit d’Albaes en la plaza de España: Canto tradicional de estilo valenciano dirigido a las reinas y sus cortes de honor
Miércoles 8 de abril
- 21:00 h. Entraeta Cristiana: Itinerario: avenida de la Libertad, calle Salamanca, calle Pintor Picasso, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad (hasta el Castillo de Fiestas)
- Orden de desfile: Nómadas, Caballeros Templarios, Estudiantes, Visigodos, Navarros, Cristians, Contrabandistas, Almogàvers, Maseros, Astures
Jueves 9 de abril
- 08:30 h. Preparativos para el descenso de la imagen de San Vicente Ferrer
- 10:00 h. Bajada de San Vicente Ferrer: Colocación del santo en la carroza con volteo general de campanas. A continuación, besamanos de la imagen del patrón y de la reliquia de sus vestiduras
- 21:00 h. Entraeta Mora: Itinerario: avenida de la Libertad, calle Salamanca, calle Pintor Picasso, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad (hasta el Castillo de Fiestas)
- Orden de desfile: Negros Filà Caballo Loco, Negros Zulúes, Moros Viejos, Moros Nuevos, Tuareg, Marroc’s, Abbasires, Almorávides, Benimerines, Pacos
Viernes 10 de abril
- 17:00 h. Pasacalle de los cabezudos con dolçaines y tabalets
- 18:00 h. Pasacalle de recogida de reinas y sus cortes de honor por la Comisión Municipal de Fiestas, acompañados por la Sociedad Musical La Esperanza
- 19:00 h. Entrada de reinas, cortes de honor y cargos festeros. A continuación, entrada de bandas de música. Itinerario: plaza de la Santa Faz, avenida de la Libertad hasta plaza de España. Interpretación de los himnos del Fester y de San Vicente por las bandas
- Orden de cargos festeros: banderín de la Comisión Municipal de Fiestas, cortes de honor, Reina de la Primavera y acompañante, Reina de las Fiestas, autoridades municipales, pregonero/a, director/a de bandas, Comisión Municipal de Fiestas, cargos festeros, embajadores y Junta Unión de Comparsas
- Orden de bandas de música: Caballeros Templarios, Estudiantes, Visigodos, Navarros, Cristians, Contrabandistas, Almogàvers, Maseros, Negros Zulúes, Moros Viejos, Moros Nuevos, Tuareg, Marroc’s, Abbasires, Almorávides, Benimerines, Pacos, Astures, Negros Filà Caballo Loco, Nómadas
- 20:00 h. Pregón de fiestas desde el balcón del Ayuntamiento en la plaza de España. Disparo de traca, arrebato final e interpretación del himno de San Vicente
- 21:00 h. Entrada del Fester. Itinerario: calle Pintor Picasso, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad, calle Salamanca hasta Domínguez Margarit
- Orden de desfile: Caballeros Templarios, Estudiantes, Visigodos, Navarros, Cristians, Contrabandistas, Almogàvers, Maseros, Astures, Nómadas, Negros Zulúes, Moros Viejos, Moros Nuevos, Tuareg, Marroc’s, Abbasires, Almorávides, Benimerines, Pacos, Negros Filà Caballo Loco, cargos Unión de Comparsas, reinas de las fiestas y Ayuntamiento
Sábado 11 de abril
- 12:00 h. Volteo general de campanas anunciando el inicio de los días grandes de fiestas
- 12:00 h. Pasacalle de los cabezudos con dolçaines y tabalets
- 12:00 h. Fiesta de la Flor: Recorrido de las reinas de las fiestas y sus cortes de honor repartiendo flores, acompañadas por cabezudos y dolçaines y tabalets
- 18:00 h. Entrada Cristiana, precedida por la entrada de reinas y cortes de honor. Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar hasta calle Agost
- Orden de desfile: Estandartes oficiales, Nómadas, Caballeros Templarios, Estudiantes, Visigodos, Navarros, Cristians, Contrabandistas, Almogàvers, Maseros, Astures
- 23:30 h. Embajada Mora en avenida de la Libertad
- 00:00 h. Concentración
- 00:15 h. Inicio del disparo
- Bando moro: avenida Ancha de Castelar con calle Pintor Picasso
- Bando cristiano: avenida Ancha de Castelar con calle Agost
Domingo 12 de abril
- 08:00 h. Diana Cristiana. Concentración en plaza del Castillo. Itinerario: plaza del Castillo, avenida de la Libertad, Manuel de Falla, Domínguez Margarit, avenida Ancha de Castelar, Rafael Altamira, Doctor Fleming, San Isidro, Blasco Ibáñez, General Ibáñez, avenida de la Libertad
- Orden de desfile: Nómadas, Caballeros Templarios, Estudiantes, Visigodos, Navarros, Cristians, Contrabandistas, Almogàvers, Maseros, Astures
- 10:00 h. Pasacalle de recogida de reinas por la Comisión Municipal de Fiestas
- 11:30 h. Entrada Infantil. Itinerario: avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad y calle Salamanca
- Orden de desfile: Negros Filà Caballo Loco, Negros Zulúes, Moros Viejos, Moros Nuevos, Tuareg, Marroc’s, Abbasires, Almorávides, Benimerines, Pacos, Nómadas, Caballeros Templarios, Estudiantes, Visigodos, Navarros, Cristians, Contrabandistas, Almogàvers, Maseros, Astures
- 18:00 h. Entrada Mora. Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar hasta calle Agost
- Orden de desfile: Estandartes oficiales, Negros Filà Caballo Loco, Negros Zulúes, Moros Viejos, Moros Nuevos, Tuareg, Marroc’s, Abbasires, Almorávides, Benimerines, Pacos
- 24:00 h. Gozos y salvas al patrón San Vicente Ferrer en avenida de la Libertad. Interpretación por la Masa Coral La Aurora, Ball i Art y público. Al finalizar, fantasía multicolor
Lunes 13 de abril
- 08:00 h. Volteo general de campanas
- 08:00 h. Diana Mora. Concentración en plaza del Castillo. Itinerario: plaza del Castillo, General Ibáñez, Capitán Torregrosa, Cervantes, San José, Pintor Picasso, Velázquez, plaza Ingeniero García Antón, plaza del Pilar, calle Mayor, Echegaray, Alfonso XIII, Colón, plaza de España, avenida de la Libertad
- Orden de desfile: Negros Filà Caballo Loco, Negros Zulúes, Moros Viejos, Moros Nuevos, Tuareg, Marroc’s, Abbasires, Almorávides, Benimerines, Pacos
- 10:00 h. Misa en valenciano
- 11:00 h. Ofrenda de flores al patrón. Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad, plaza de España
- 13:00 h. Misa solemne. Al finalizar, mascletà en la plaza del Maestro
- 19:00 h. Procesión de San Vicente Ferrer. Itinerario: plaza de España, calle Mayor, plaza del Pilar, Pi y Margall, Pintor Picasso, avenida Ancha de Castelar, Domínguez Margarit, Salamanca, plaza Lillo Cánovas, calle Mayor, plaza de España
- 24:00 h. Castillo de fuegos artificiales en Ronda Oeste
Martes 14 de abril
- 08:00 h. Volteo general de campanas
- 09:45 h. Diana de cargos. Itinerario: plaza de España, avenida de la Libertad, Doctor Trueta, Cervantes, San José, Pintor Picasso, Salamanca, Lillo Juan
- 11:30 h. Embajada Cristiana. Itinerario: avenida de la Libertad
- 19:00 h. Charanga festera. Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad hasta plaza del Castillo
- 19:30 h. Misa funeral
Miércoles 15 de abril
- 18:00 h. Regocijos populares en plaza de España
- 19:30 h. Baile del Farol Infantil
- 21:00 h. Danses populars en plaza de España
Jueves 16 de abril
- 07:30 h. Misa de la Santa Faz
- 08:00 h. Romería a la Santa Faz desde plaza de España
- 18:00 h. Taller de juegos tradicionales en plaza de España
Viernes 17 de abril
- 11:00 h. Cuentacuentos “Story Times” y talleres infantiles en inglés, en la Plaza de España.
- 18:00 h. Regocijos Populares, en la Plaza de España, con juegos en inglés y diferentes juegos tradicionales de participación como ollas y cucañas.
Sábado 18 de abril
- 10:45 h. Pasacalle de la Reina de las Fiestas y sus Cortes de Honor acompañadas por los cabezudos, “dolçainers y tabaleters” de la Colla Floreal visitarán el Cottolengo.
- 12:30 h. Actuación familiar en plaza de España
- 17:30 h.Campeonatos de chinchón femenino, cau masculino y parchís adulto en avenida de la Libertad
- 19:30 h. Concierto de la Unión Filarmónica Santa Cecilia en plaza de España
- 21:30 h. Correfoc por avenida de la Libertad (desde Plaza de España a Plaza Santa Faz) hasta el Solar de la Inmaculada.
Domingo 19 de abril
- 08:00 h. Volteo general de campanas
- 11:30 h. Pasacalle por la Comisión Municipal de Fiestas, acompañado de “dolçaines y tabalets” acompañados por la Colla de Dolçainers i Tabaleters “El Tossal”.
- 12:00 h. Volteo general de campanas
- 12:15 h. Representación dels Miracles de Sant Vicent: “Dos Miracles en un vol” de D. Manuel Sánchez Navarrete, en el primer tramo de la Avda. Libertad, interpretado por el alumnado de primero y segundo de la ESO del Colegio Santa Faz.
- 13:30 h. Mascletá infantil, que encenderá la Reina de la Primavera, en el 1º tramo de la Avenida.
- 22:00 h. Gran Baile del Farol en la Plaza de España amenizado por la Banda de la Sociedad Musical “La Esperanza”. Entre los participantes se repartirán numerosos premios.
- 24:00 h. Bombardeo final de fiestas. en Avda. Libertad (1º y 2º Tramo), con lo que se darán por terminadas nuestras Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos 2026.
Unas fiestas que marcan el calendario en San Vicente del Raspeig
Las fiestas de Moros y Cristianos de San Vicente del Raspeig 2026 ofrecen un programa amplio y variado que combina tradición, actos religiosos, desfiles y actividades para todas las edades. Durante casi dos semanas, el municipio se convierte en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, consolidando unas celebraciones profundamente arraigadas que vuelven a situar a San Vicente como uno de los grandes referentes festivos de la provincia de Alicante.
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