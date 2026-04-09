Hacinados en las líneas del TRAM que unen Benidorm y El Campello con Alicante: "Vamos aplastados"

El transporte público, ese gran aliado al que se recurre cuando no apetece conducir, no se tiene carné o simplemente por necesidad, sigue estando ahí. La cuestión es, a veces, en qué condiciones. En los últimos días, coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa y Pascua, y con el aumento progresivo de turistas, utilizar el TRAM d'Alacant en horas punta se ha convertido, para muchos usuarios, en una auténtica gymkana.

Las líneas 1 y 3, que conectan Benidorm y El Campello con Alicante, registran una elevada saturación, especialmente por las tardes. En algunas paradas, incluso, los viajeros no logran acceder a los convoyes por falta de espacio. Es el caso de Sonia Martínez, que junto a su madre se ha quedado en tierra en la parada de Campo de Golf cuando intentaba desplazarse hacia Alicante. "No hemos podido pasar, hemos abierto las puertas y nos han dicho que no cabíamos", relata.

La situación dentro de los tranvías tampoco es mejor. Alicia Gómez y sus amigas explican que, tras pasar el día en la playa de Muchavista, accedieron al TRAM en la parada de Les Llances con dificultad. A medida que avanzaba el trayecto, la situación empeoraba: en la parada de Costa Blanca ya no pudo subir más gente. "Vamos aplastados" y "hace mucho calor", aseguran.

Aumento de frecuencias

El ambiente en el interior de los convoyes resulta agobiante. Pasajeros sentados en las escaleras, otros de pie con maletas y continuas tensiones en cada parada. "No puedo echar más para adentro", recrimina Raúl García a un grupo que intenta acceder en Condomina. Y es que a pesar de que el verano aún no ha comenzado, la afluencia hacia las playas ya se hace notar.

"Sabe mal pagar el billete para ir así", lamenta Paco Fernández, que viaja en muletas junto a su mujer desde Benidorm a Alicante. Ellos han podido sentarse, lo han hecho en los asientos reservados. "Ha ido entrando gente desde Muchavista y estamos que no podemos movernos, además hay muchos viajeros con equipaje", explica.

Usuarios como sardinas en el tram a su paso por la playa de Muchavista hace dos días. / S. Rodríguez

Cabe recordar que desde febrero del pasado año se aplicaron nuevos horarios que permiten una frecuencia de paso de 15 minutos entre Luceros y El Campello, frente a los 30 minutos anteriores. Aun así, la alta demanda en determinados momentos del día supera la capacidad actual del servicio.

La situación comienza a aliviarse conforme el tranvía se aproxima al centro de Alicante. En paradas como MARQ-Castillo, Mercado o Luceros, el vagón se va vaciando progresivamente hasta el final del recorrido.

Soluciones

Desde el TRAM d’Alacant atribuyen el incremento de viajeros a la coincidencia de las vacaciones, el buen tiempo y la celebración de un evento multitudinario en la Playa de San Juan, como ha sido campeonato de hamburguesas, lo que aseguran llevó a reforzar el servicio con tranvías en doble composición.

De cara a finales de 2026, la red incorporará nuevos tranvías con el objetivo de aumentar la capacidad y mejorar la operatividad. Estos vehículos contarán con 284 plazas frente a las 198 actuales, lo que permitirá optimizar el flujo de viajeros en momentos de alta demanda, además de mejorar la accesibilidad y el confort.

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En la actualidad, el TRAM d’Alacant dispone de 22 tranvías en circulación. Según los últimos datos, en febrero la red transportó a 1.416.586 usuarios. La Línea 2 (Luceros–San Vicent del Raspeig) fue la más utilizada, seguida de la Línea 1 (Luceros–Benidorm), la Línea 3 (Luceros–El Campello), la Línea 4 (Luceros–Plaza La Coruña), la Línea 9 (Benidorm–Dénia) y la Línea 5 (Porta del Mar–Plaza La Coruña).