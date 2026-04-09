Así se prepara San Vicente para sus Fiestas de Moros y Cristianos: conoce los cortes de tráfico

Las Fiestas de Moros y Cristianos de San Vicente del Raspeig contarán este año con un amplio dispositivo de seguridad, reforzado tanto en recursos como en duración. La Policía Local realizará un total de 394 servicios hasta el domingo 19 de abril, lo que supone un incremento del 23 % respecto a los 302 servicios registrados en 2023. Como novedad, el operativo se amplía un día más para dar cobertura a la Entraeta Cristiana.

El alcalde, Pachi Pascual (PP), ha destacado que "se desplegará un dispositivo superior al de años anteriores", en el que participarán, además de la Policía Local, agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, efectivos de Bomberos y voluntarios de Protección Civil. Según ha explicado, se ha diseñado un plan de actuación coordinado junto a la Subdelegación del Gobierno con el objetivo de garantizar la seguridad en todos los actos multitudinarios programados.

El primer edil también ha subrayado el crecimiento de estas celebraciones, que cuentan con la participación directa de más de 4.500 festeros y prevén la llegada de unos 20.000 visitantes de forma escalonada, especialmente concentrados durante el primer fin de semana, coincidiendo con las Entradas Mora y Cristiana.

Durante todas las fiestas se mantendrá activado de forma preventiva el Cecopal y, conforme a la nueva instrucción, se aplicarán los procedimientos de colaboración en materia de violencia de género entre la Guardia Civil y la Policía Local. Asimismo, se instalará un Punto Violeta en la plaza de España, impulsado por la Concejalía de Derechos Sociales.

Tráfico

En cuanto al tráfico, desde el área de Seguridad se han detallado las principales afecciones a la circulación, el acceso viario, el estacionamiento y las líneas de autobús urbano. Los cortes se concentrarán, entre el 10 y el 14 de abril, en el entorno de las avenidas Ancha de Castellar, Alicante y Libertad, donde se desarrollarán los actos principales. Durante esos días también se modificará el sentido de circulación de la calle Velázquez.

El programa se desarrollará entre desfiles, Embajadas, actividades infantiles, la Ofrenda, el Baile del Farol o la procesión en honor a San Vicente Ferrer. / INFORMACIÓN

Además, se mantendrá restringido el acceso, exclusivamente para vehículos de emergencia, a la calle Villafranqueza y la avenida Vicente Savall debido a las obras en curso.

¿Dónde aparcar?

Para facilitar el estacionamiento, se recomienda el uso de los parkings disuasorios habilitados junto al Centro de Salud II, el pabellón El Sequet, la Facultad de Educación y el Velódromo Manuel Guijarro, así como los solares del recinto de La Festa, la calle Río Algar, la Ciudad Deportiva o Marialice, en la calle Denia.

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También estarán disponibles los aparcamientos subterráneos de la calle Pintor Picasso, la plaza José Ramón García Antón y la zona posterior del Mercado.