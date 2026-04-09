San Vicente renueva la limpieza viaria con cuatro nuevas barredoras y una baldeadora

San Vicente del Raspeig ha iniciado la renovación de su maquinaria de limpieza viaria con la incorporación de una primera flota compuesta por cuatro barredoras y una baldeadora de última generación. Esta actuación, en colaboración con la empresa adjudicataria, ha supuesto una inversión superior a 763.000 euros destinada a sustituir los equipos anteriores.

El alcalde, Pachi Pascual, ha destacado que esta medida representa "el punto de partida" de un nuevo modelo de gestión del servicio, coincidiendo con la entrada en vigor, el pasado 1 de marzo, del nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria. El objetivo, según ha señalado, es mejorar un servicio "fundamental" y avanzar hacia una ciudad más limpia con el apoyo de nuevos recursos y la colaboración ciudadana.

El alcalde de San Vicente en uno de los vehículos. / INFORMACIÓN

Dentro de este proceso de renovación, el consistorio también ha presentado una nueva identidad visual bajo el lema "Contigo San Vicente es más", que estará presente en la maquinaria, el vestuario y la equipación del servicio, con el fin de reforzar la concienciación ciudadana.

Por su parte, el concejal de Servicios Urbanos, Antonio Díaz, ha subrayado que esta nueva imagen "no es solo un logotipo", sino una forma de reflejar el modelo de ciudad que se quiere impulsar, basado en un mejor servicio y una mayor corresponsabilidad vecinal. Además, ha señalado que esta renovación coincide con un despliegue especial de limpieza previsto para las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos.

Más unidades

El nuevo sistema permitirá mejorar la eficiencia del servicio gracias a una menor contaminación acústica y ambiental, así como a la incorporación de tecnología inteligente. Tanto el alcalde como el edil han agradecido el trabajo de técnicos municipales y del personal de la empresa concesionaria por hacer posible este avance.

En el acto también participó el gerente de PreZero en el municipio, José Antonio Martín, quien explicó que esta maquinaria ha sido diseñada para adaptarse a la morfología urbana, facilitando el acceso a zonas donde antes no se podía llegar. Entre sus ventajas, destacó la reducción del consumo de agua y energía, mayor autonomía, durabilidad y una mejora en la frecuencia y superficie de limpieza, permitiendo incluso actuaciones puerta a puerta.

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El Ayuntamiento ha anunciado que próximamente se incorporarán nuevas unidades a la flota, completando así el proceso de modernización del servicio.